谷歌表示开源Knative不会捐赠给任何基金会，引发社区强烈反弹

Knative 是谷歌开源的一套Serverless架构方案,它扩展了Kubernetes,专注于解决容器为核心的Serverless应用的构建、部署和运行的问题,它构建在 Kubernetes和Istio平台之上,整合了 Kubernetes提供的deployment、replicaset和pods等容器管理能力,与Istio提供的ingress、LB、dynamic route等网络管理功能。

近日在谷歌高层的战略公告中,产品经理兼Knative指导委员会成员Donna Malayeri明确表示 Knative将不会捐赠给任何基金会。

这样的态度引起了社区的强烈反弹。VMWare首席工程师Joe Beda认为谷歌这一想法也适用于 Istio,Istio是Knative所依赖的Service Mesh。

Istio too. This is a really disappointing development.

Istio也一样。真令人失望。