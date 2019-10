喜剧科幻惊悚，一文看尽苹果Apple TV+新剧

苹果在今年三月份的发布会上正式推出了Apple TV+流媒体服务,包括《The Morning Show(晨间风云)》《See(看见)》《Dickinson(狄金森)》在内的首批多部剧集将于11月1日正式登陆部分国家和地区,而除了这些内容之外,苹果也表示每个月都将上线新的内容。

那么除了首批公布的剧集以外,还有哪些Apple TV+内容值得期待?

《The Morning Show(晨间风云)》——这部Apple TV+新剧的主演包括著名影星詹妮弗·安妮斯顿、瑞希·威瑟斯彭和史蒂夫·卡瑞尔等。此剧聚焦晨间新闻行业,已被预定两季,每季10集。詹妮弗和瑞希曾在《老友记》中饰演一对姐妹,此剧是她们第二次合作。

《See(看见)》——该剧由《浴血黑帮》编剧斯蒂文·奈特担任制作人,弗朗西斯·劳伦斯(《红雀》)执导,奈特与劳伦斯共同操刀剧本。剧集讲述在未来的世界,人类失去了视力,社会必须找到新的方式来交流互动、捕猎与生存。一对有视力的双胞胎诞生,所有这一切都受到挑战。杰森·莫玛(《海王》)将饰演一个无所畏惧的战士、领导者和守护人。

《Dickinson(狄金森)》——这是一部刻画美国偶像诗人(Emily Dickinson)的电视剧,其中不乏女权主义、华丽的服装以及强大的明星演员阵容,Hailee Steinfeld更是在今年九月份为该剧献唱主题曲《Afterlife》。

《Snoopy in Space(史努比在太空)》——在阿波罗11号登月50周年纪念日之际,苹果发布了Apple TV将于秋季推出的《史努比在太空》首款预告片。预告片介绍称:「自从人类第一次登上月球已经过去50年了,现在轮到狗狗了。」这部新动画讲述史努比去了太空总署后梦想当一个字航员,然后这梦想成为了事实,他和糊涂塌客被选中参加一个精英太空任务。这不是史努比第一次「探索」太空,阿波罗10号就曾启用了一个名叫史努比的登月舱和一个叫做查理・布朗的指挥舱。但这是第二部以史努比为主题的苹果原创作品,第一部《太空花生:阿波罗10号的秘密》已于今年5月在Apple TV上推出。

《For All Mankind(为了全人类)》——该剧由乔尔·金纳曼、莎拉·琼斯(《诅咒》)主演,讲述美国在太空登月竞争中输给了苏联,NASA宇航员们要向火星等更远的地方探索的故事。剧集主创为《太空堡垒卡拉狄加》的幻想剧大手罗纳德·D·摩尔,《冰血暴》制片人马特·沃伯特&本·纳蒂维参与创作,首季共10集。

《The Elephant Queen(大象女王)》——一部关于大象女族长Athena带领她的大象族群寻找新家园的长篇纪录片。当他们被迫离开此前生活的家园后,大象女王Athena不遗余力保护自己家族,带领她的族人穿越草原﹑林地寻找新的家园,这段史诗般的旅程由凭借《为奴十二年》获奥斯卡提名的切瓦特·埃加福特讲述,将观众带到非洲大草原深处,进入到大象族群的核心。

《Ghost Writer》——讲述一个「闹鬼」的书店,孩子们必须与「Ghost Writer」合作才能将从书中逃出的怪物送回原处。

《Truth Be Told(真相大白)》——该剧改编自凯瑟琳·巴伯的同名犯罪题材小说,故事讲述女主角乔西因父亲犯有谋杀罪而远走他乡,但家庭阴影却并未因此消散。编剧尼歇尔·特兰布尔·斯佩尔曼(《傲骨贤妻》),威瑟斯彭任执行制片。

《Servant(灵异女仆)》——M·奈特·沙马兰将为苹果打造一部心理惊悚新剧,首季10集已获预订,每集半小时。剧情主要讲述费城一对夫妇的婚姻因为惨剧而产生裂痕,因此一股神秘力量入侵到家庭里。编剧托尼·巴斯加勒普(《柏林情报站》),M·奈特·沙马兰担任首集导演兼全剧监制,他的制片公司Blinding Edge Pictures负责制作。这也是M·奈特·沙马兰继担任剧集《黑松镇》监制后再度涉足小荧屏。

《The Mosquito Coast(蚊子海岸)》——改编自Paul Theroux的同名小说。《蚊子海岸》讲述了一位理想主义发明家(Justin Theroux饰)的故事,他举家迁往中美洲的丛林,开辟出自己的乌托邦城市,而一场抢劫让一切毁于一旦。克洛斯与汤姆·比塞尔([灾难艺术家])操刀首集剧本。该小说曾在上世纪80年代被搬上大银幕。

《Shantaram(项塔兰)》——改编自Gregory David Roberts的同名自传式小说,Eric Warren Singer负责编剧﹑Justin Kurzel执导头两集和最后两集;剧中讲述主角Lin(Charlie Hunnam饰)是澳洲监狱逃犯,他偷渡至孟买后不再联络家人及朋友,并于印度的贫民窟﹑酒吧及黑社会中找到新生活。

《Dads(爸爸)》——由布莱斯·达拉斯·霍华德(《侏罗纪世界》)执导的纪录片,着重介绍现代父亲身份,其中包括威尔·史密斯,吉米·法伦和尼尔·帕特里克·哈里斯等普通父亲和名人的故事。,本片已经在今年的多伦多电影节上映,消息人士称,苹果已经买下了这部电影的版权,并计划登陆Apple TV +。

《Mr. Corman(科尔曼先生)》——由约瑟夫·高登-莱维特担任编剧、制片并主演的剧集,讲述洛杉矶的一名小学教师努力应对成年期的故事。该剧由HitRECord和A24共同制作。

《Alabama(阿拉巴马)》——由苹果和BBC联合制作的喜剧剧集,Jim O'Hanlon执导,而在电影《哈利·波特》中扮演魔法部官员多洛雷斯·乌姆里奇的艾美达·斯丹顿(Imelda Staunton)将担任主演,首季共8集。

《Mythic Quest: Raven's Banquet》—— Rob McElhenney将饰演一位略显自恋的游戏总监,电视剧讲述了工作室开发一款名为《Mythic Quest》的MMORPG的故事。

《Prehistoric Planet(史前星球)》——由导演乔恩·费儒(《钢铁侠》《奇幻森林》)与BBC影业自然历史部(《地球脉动》《蓝色星球》)合作推出的纪录剧《史前星球》(Prehistoric Planet),用CG技术打造恐龙等,展现6600万年前,恐龙在地球生存的最后岁月。

《Oprah参与的未定名纪录片》——奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)已邀请英国的哈里王子,参与制作一档Apple TV+的影视节目。哈里王子将成为最新加入苹果影视制作的众多全球名人中的一员。王子夫妇将与奥普拉一起共同创作,并担任执行制片人,为苹果推出一档关注心理健康的系列节目。这部系列纪录片将于2020年在苹果平台上播出。

《Time Bandits(时光大盗)》——由《雷神3》导演塔伊加·维迪提执导的科幻剧集,原版电影导演特瑞·吉列姆(Terry Gilliam)将出任制片人,改编自吉列姆1981年执导的同名奇幻电影《时光大盗》。维迪提将执导并编写首集剧本。原版电影主要讲述一名11岁的男孩凯文遇到时间旅行的六个小矮人,而后凯文加入他们开始了一系列穿越历史的冒险。他们从一个历史纪元穿越到另一个历史纪元,遇到了许多历史名人,比如拿破仑。

《Lisey's Story(莉西的故事)》——该剧将改编自斯蒂芬·金2006年出版同名小说,由J·J·艾布拉姆斯(J.J. Abrams)同斯蒂芬联手打造。本剧将围绕朱丽安·摩尔(Julianne Moore)饰演的女主Lisey展开,在其丈夫去世两年之际一系列事件开始让她开始面对自己一直压抑与遗忘的关于丈夫的种种。

《Defending Jacob(永远没有的真相)》——讲述了一个父亲(「美队」Chris Evans饰)在发现他14岁的儿子被指控谋杀后发生的故事。该剧由马克·鲍姆贝克(《猩球崛起》后两部的编剧)创作,由莫滕·泰杜姆(《杰克·莱恩》《太空旅客》《模仿游戏》)制作和拍摄,「美队」Chris Evans将担任主演以及导演。

《Pachinko(弹珠机)》——改编自小说《Pachinko(弹珠机)》的八集剧集,讲述了一个韩国移民家庭中四代人的故事。苹果对该系列感兴趣的新闻最早于2018年8月报道。熟悉制作的消息人士称,《Pachinko(弹珠机)》是Apple TV+当前项目中规模最大的项目之一,和Netflix推出的《皇冠》系列相当。

《Brie Larson主演的未定名剧集》——根据真人真事改编,原著为Amaryllis Fox的回忆录《卧底生涯:我在CIA的日子》,布里·拉森(《惊奇队长》)将在改编剧集中扮演这位年轻的CIA女特工,为观众呈上她的职业生涯以及不为人知的隐秘生活。

《Hala(哈拉)》——据报道,苹果已经获得了由贾达·平克特·史密斯(Jada Pinkett Smith)制作的剧集《哈拉》(Hala)的版权。《哈拉》由Minhal Baig编剧和导演,围绕着一个由Geraldine Viswanathan扮演的17岁角色,他在一个穆斯林家庭和芝加哥一所现代化高中之间发生的故事。

《由Simon Kinberg参与编剧的未定名科幻剧》——据Deadline报道,苹果已经预定一部来自编剧、导演Simon Kinberg和David Weil的10集科幻剧集,该剧目前还未正式命名。Simon Kingberg参与的知名项目包括《X战警》、《史密斯夫妇》、《福尔摩斯》、《时空骇客》、《神奇四侠》和《死侍》等多部好莱坞大片。

《My Glory Was I Had Such Friends》——继美剧《双面女间谍》时隔十多年后,导演J.J. Abrams将与女影星Jennifer Garner再次合作新的剧集《My Glory Was I Had Such Friends》,该剧集根据Amy Silverstein 2017年的同名小说改编,J.J. Abrams的公司Bad Robot Productions在小说出版后不久就买断了版权决定改编该剧集,该剧集讲述主角在等待第二次心脏移植手术时,朋友们给予她的鼓励。

《Amazing Stories(惊异传奇)》——据熟知内情的消息人士透露,苹果已与好莱坞著名导演史蒂文·斯皮尔伯格(Steven Spielberg)旗下公司Amblin Television和康卡斯特旗下NBC环球公司达成协议,将联手制作新的《惊异传奇》剧集,这部科幻和惊悚剧集最初是于20世纪80年代在NBC放映的。

《Carpool Karaoke(拼车K歌秀)》——这一剧集每一集长度为20分钟,每一集将有一位大牌明星出场,在搭乘顺风车的过程中和司机飙歌。苹果凭借这一剧集在2018年获得了艾美奖的「杰出短片多样性系列奖」。

《Foundation》——苹果已经从Skydance手中预定了名为《Foundation》的十集剧集,其由David Goyer and Josh Friedman担任执行制片人。这个故事围绕一位「心理历史学家」展开,他预言了银河帝国的崩溃,并致力于防止人类知识的流失。