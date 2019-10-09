亚马逊智能门铃与警方分享视频数据，遭美民众抗议

网易科技讯10月9日消息，据国外媒体报道，亚马逊旗下可视门铃公司Ring在美国有500多个警察合作伙伴，一个民权组织联盟呼吁地方政府取消与Ring的所有合作。

周二，专注科技的非营利组织“为未来而战”(Fight For the Future)向当选官员发表了一封公开信，称对Ring与警方的合作关系及其对隐私和监控的影响表示担忧。

这封信由30多个民权组织共同签署。除了要求市长和市议会取消与Ring的现有合作关系外，这封信还要求制定监控监督条例，以防止警察部门在未来进行此类合作，并要求国会成员调查Ring的行为。

“亚马逊Ring的客户为该公司提供所需的视频录像，让其得以建立他们的私有的、全国性的监控网络。我们是为此付出代价的人，因为他们侵犯了我们的隐私权和公民自由。”“为未来而战”的副主任埃文·格里尔（Evan Greer）在声明中表示，“我们选举出来的官员应该保护我们，防止警方不当行为和公司越权问题。这些合作关系显然存在这两种问题。”

在回应这封信时，Ring说，它的目标是让社区变得更安全。

该公司还否认了信中的许多说法，称这些说法“完全错误”。

在9月份亚马逊以电子设备为主题的活动上，该公司的硬件主管戴维·林普(David Limp)为Ring与警方的合作进行了辩护。他说，“我们仍然相信，给一个社区增设Ring设备，它的犯罪行为就会减少。”

这封信提出了许多关于Ring的隐私问题，但该公司从未进行过披露，包括警方如何依赖亚马逊的可视门铃来在郊区社区建立临时监控网络。

Ring提供了一款名为Neighbors的应用程序，居民可以将来自其门铃的视频上传至社交网络。与Ring合作的警方可以使用各种调查工具，比如“执法门户”。

Ring还让警方可以自由决定如何使用居民分享给邻居的视频。警官们拿到Ring的录像后如何分享和使用，该公司一概不负责。这让人担心这些录像可能被用于面部识别，或被提供给移民及海关执法局（ICE）等联邦机构。