“淘金”量子计算：近两年创企获4.5亿美元风投融资

10月9日消息，据国外媒体报道，研究报告显示，2017年和2018年，量子计算创业公司至少获得4.5亿美元的私人投资，为前两年的4倍多。

2015年，物理学家罗伯特·舍尔科普夫(Robert Schoelkopf)和他在耶鲁大学(Yale University)的同事开始向投资者推销他们的初创公司Quantum Circuits, Inc.，希望说服风险投资家，向量子计算公司注资的时机已经成熟。在两年内，该团队融资1800万美元。

长期以来，政府机构和大型科技公司一直在进行量子计算研究，在过去几年里，它们已经宣布向该领域投入了数十亿美元。随着它们的支持力度不断加大，外部投资者开始考虑尽早涉足这个新兴行业。

《自然》(Nature)杂志的一项分析显示，截至今年年初，自2012年以来，私人投资者已在全球投资了至少52家量子技术公司——其中许多是从大学院系分拆出来的。《自然》的报告发现，在2017年和2018年，量子计算企业获得了至少4.5亿美元的私募投资——这一数字是前两年披露的1.04亿美元的四倍多。其中，风险投资是这些资金的主要来源。马里兰大学帕克分校的物理学家克里斯托弗·门罗（Christopher Monroe）指出，许多加州硅谷风投公司已经投入其中，其他的公司“大多数也都在密切关注量子计算”。他在2015年与人共同创立了量子计算公司IonQ。

几乎没有人怀疑量子技术最终会产生有用的、具有潜在革命性的产品。除了政府投资，数百家公司也在争相投资该领域，IBM、谷歌、阿里巴巴、惠普公司、腾讯、百度和华为(Huawei)等知名企业都在展开各自的研究。据报道，谷歌现在已经创造了一种量子计算机，它可以解决一些甚至能难倒最好的传统计算机的专业问题——被称为“量子霸权”的里程碑。使用量子技术的安全加密技术已经成为一种商业产品，一些能够精确感知、成像或测量的量子技术亦然。