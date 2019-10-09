在线教育洗牌，昔日明星企业朗播网陷入裁员欠薪纠纷

近日，50余名朗播网前员工，陆续来到北京市海淀区劳动仲裁委员会申请仲裁，集体讨薪，另有10余人不接受调解直接起诉，要求归还工资，并给予裁员赔偿，但均无功而返。

据参与仲裁的朗播网前员工周先生介绍，“仲裁时，朗播网由人力总监张婷作为委托代理人参与了调解，并接受了调解书。但是到了仲裁协议规定的最后期限，朗播网也没有履行协议。”

“我们大部分都在朗播工作一两年了，公司这样做太寒心了”。朗播网前员工刘女士向猎云网爆料，自5月起，朗播网有150余人离开，技术、教研、销售各部门均有，约占团队人数的一半，“被拖欠工资的同事，最少的拖欠了一个月，大概一万多，最多的近两个月工资，近三万元钱。”

猎云网就此事向朗播网求证，但截至发稿前仍未得到任何官方回应。

此前曾发生两次裁员

2019年5月10日是朗播网的工资发放日，但是这一天工资却没按时到账。“通常10日下午3、4点就发了，但是那天快下班了还没收到通知”，周先生称。员工询问时，朗播网财务侯丹在公司微信群中回复：因公司网银系统故障，工资延后至下周发放。

由于之前工资都是按时足额发放的，因此员工只是在群里抱怨了几句，并未有什么大的反应。但是一周过去了，工资仍未到账。员工们坐不住了，纷纷找到了财务。财务表示，由于公司经营不善，无法发放工资，各部门领导会开会解释情况。

随后，朗播网分部门召开了会议。通过对各部门离职员工的采访，猎云网发现，各部门会议内容基本相同。即告知员工：目前公司业绩持续下滑，艰难维持，没有能力发放工资，如果员工肯与公司共患难，降薪30%留职，度过难关后，公司可补发工资；如选择离职，公司不会予以阻拦，工资在下月会到账。

“目前在职员工都正常发工资，听说公司还在高薪挖人，而且新业务也在不断拓店，这分明就是不想给我们工资”，另据张先生据透露，朗播网管理层等核心岗位变动不大，欠薪的大部分为一线员工。“领导层基本没有走的，大部分都是普通员工，各部门都有。”

在回顾离职情况时，张先生还提到，人事要求离职申请中必须注明“由于个人原因”，而且还要签订协议，自愿放弃仲裁等权力。“我认为这不符合事实，要求也不合理，所以就按真实原因打了离职，也没签协议就走了。”

猎云网就这一信息向其他离职员工进行了核实，其他人均表示确有其事。“我签了，不签拿不到离职证明，没办法去新公司入职。”朗播网离职员工张女士表示，并提供了该协议的照片。

从协议中可以看到“乙方承诺不再向甲方主张任何权利，双方不存在任何劳动争议。”“不会向甲方提出任何仲裁或诉讼。”等明显字样的条款。“我也没打算要求什么赔偿，就希望公司能按照之前的承诺，把拖欠的工资给我，但是承诺迟迟没兑现，我只能仲裁，但仲裁了还是没有结果。”张女士说。

为核实情况，猎云网来到了朗播网位于信息路科实大厦D座6楼的总部，发现公司确实仍正常运营，不时有员工、快递人员，送餐人员出入。

进入朗播网公司询问当时情况，员工称不了解情况，不方便说。要求见公司相关领导了解情况，员工称需要预约才能见面。继而猎云网设法联系到了朗播网运营中心负责人仇家龙，其也表示不知情，并表示不负责该方面业务，如想了解相关情况，可以与公司人事或其他领导进行确认。

猎云网曾先后三次尝试通过微信联系其创始人杜昶旭，但截止发稿均未得到回应。

而通过查询拉勾网、BOSS直聘等招聘软件，猎云网发现朗播网的确仍在招聘，北京总部招聘信息最新更新于2019年8月1日。

经营不善，没有工资发放能力是真？

那么朗播网出现经营不善情况是真是假？背后是否另有隐情？

朗播网由前新东方名师杜昶旭于2007年6月创立，是一家在线英语学习平台，主营托福、雅思、GRE、新SAT等英语考试培训，产品分为“授课”“练习”“答疑”等模块，模式主要为“方法课+陪练课+在线学习系统”。

由于搭上了互联网教育的早班车，朗播网自2015年5月起，曾先后三次获得融资。Pre-A轮融资来自好未来；2016年5月又获得由慕华金信、全美测评(ATA)和好未来联投的数千万元A轮融资。2017年获得至今为止最后一轮融资——由广发信德领投、慕华金誉跟投的6000万人民币B轮融资，一度成为业内明星企业。

在2017年9月B轮融资发布会上，杜昶旭透露的公司运营情况是，2017年上半年营收同比增长400%，已实现单月盈利，且现金流健康，B轮融资目的更多在于战略储备。

这期间，朗播网于2016年6月推出基于自适应学习系统的语言学习产品，托福课程“TOEFL Online”的3.0版本；2017年6月，宣布自适应英语学习产品已覆盖出国留学考试（托福、雅思、GRE、GMAT、SAT、ACT）、国内四六级考试，以及部分通用英语学习课程，并推出Inside计划，为个体教师、培训机构、国际学校/国际部，提供标准化的教学教研体系和业务管理系统、数据管理系统。

之后相关战略消息的披露逐渐减少，不过公司规模从2017年底的100余人，一度狂奔至近400人。2018年11月朗播网再度对外公开战略，发布“教育新零售”概念产品——英语智能学习实验室，以城市合伙人的模式开设线下门店，并宣布之前从朗播网官网和杜昶旭朋友圈可以看到，至今已于上海、重庆、武汉等一二线城市布局20余家，且目前仍在积极快速扩张。

另外，就在2019年9月26日朗播网官方微信朗播英语，又发布了最新综合英语培训产品“高能英语”。

从对外公布的消息来看，朗播网的“运营不善”无迹可寻。

为何发生大批量拖欠工资事件？

“公司对外都是说公司运营良好，但是其实我们私下早有怀疑“，2018年9月，朗播网离职前员工李女士被调入一个朗播网开设多月，但却一直没有起色的新项目实用英语。“刚去的时候部门只有3个人，也没有业绩要求，逐渐增加到了7个。经过部门的努力，VP告诉我们，我们部门实现了盈利，而且权公司目前只有这一个项目是盈利的，希望大家更加努力，”

2019年3月，李女士所在部门制定了月绩指标每月30W，“我们基本都达标了，4月改为70W，太高了，所以没有完成。但此前就已承诺我们会加薪调整待遇，也迟迟没有兑现，所以我已经有所怀疑，决定月底离职，却仍赶上公司欠薪。”

前员工王先生称，公司此前曾发生过两次裁员情况，自2018年12月起陆续裁员10余人，主要针对运营和教研部门。“两次都闹得挺不愉快的，现在还可以在网上查到相关爆料文章。而且当时公司就跟我们说销售业绩下滑，需要加班，每天延长一小时，周末改为单双休，取消加班餐。”

通过对朗播网的关键字搜索，猎云网在微博和微信中找到了相关文章。

多篇微博爆料，2019年4月25日朗播网未按照劳动法合理补偿被裁员工，且通过没收手机、关闭工作后台等方式逼迫员工离职，还在公司办公室安装窃听器。朗播网至今未对此做出任何回应。

企查查信息显示，朗播网2018年12月进行了股权融资，新增投资方盈睿资本。此外其已存在20条自身风险，自2019年9月连续11次成为立案被执行人，执行法院为北京市海淀区人民法院。

表面一派欣欣向荣的朗播网，何至突然欠薪近半员工，使其离职？

2019年，在线教育发展面临囧境：前期搭建投入较大，获客依赖广告投放，市场营销费用越垒越高，还无法保持客户高速增长，盈利遥遥无期。

以往拿着预收款和融资资金烧钱的在线教育，不得不继续如前。然而移动互联网红利的消失和资本寒冬的持续，又让他们可拿的钱越来越少。

一些中小平台只能“等死”，而大的企业，面对着虎视眈眈的竞争企业，不敢缩减可能为公司带来业务增长的投入，只敢也只能裁员。

其实，早在2018年下半年，在线教育就已拉开了洗牌的序幕，接而，多家在线教育明星企业陆续暴露出经营不善迹象：惊现“暴雷”的学霸一对一，大面积裁员、高管集体讨薪的沪江，被传并入轻轻家教的海风教育……

猎云网根据公开资料整理，2018年下半年至今，在线教育有13家机构被曝出经营不善。

不知身为明星企业的朗播网将何去何从？