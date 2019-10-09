PS和LR在苹果macOS Catalina上出现“兼容性问题”

macOS Catalina正式版已经推出多日，但如果你是PhotoShop和Lightroom的重度用户的话，建议你暂时不要更新至macOS Catalina。

据Adobe官方的公告显示，Adobe Lightroom Classic 8.4.1 和 Adobe Photoshop 20.0.6 及更高版本虽然可在运行macOS Catalina的Mac上运行，但存在某些兼容性问题。例如在Lightroom中当用户调用「启动网络共享捕获...」命令后并开启相机时，Lightroom无法检测到尼康相机、32位程序Lens Profile Creator无法使用等；而在Photoshop中，问题则稍严重一些，例如文件命名不正确、某些插件出现损坏、使用较旧版本创建的液滴将不起作用、ExtendScript工具包无法运行等。

由于macOS Catalina是首个只支持64位应用程序的macOS版本，所以那些还处于32位的应用程序也将无法在这一版本上运行，例如旧版的Adobe Photoshop以及Adobe Lightroom Classic，Adobe也因此建议正在使用旧版Adobe Photoshop以及Adobe Lightroom Classic的用户不要升级至macOS Catalina。

对于最新版Adobe Lightroom Classic以及Adobe Photoshop出现的兼容性问题，Adobe表示会在未来进行修复。