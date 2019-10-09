海康威视回应美政府限制：多数元器件都可替代，有需要可以自研芯片

10月9日消息，昨日，海康威视、大华股份、科大讯飞、旷视科技、商汤科技等8家中国公司，被美国商务部列入实体名单。据了解，公司一旦被列入实体名单，美政府便能够限制这些公司进口、出口或经美国转口的项目。受此消息影响，海康威视、大华股份已于昨日开始临时停牌。

对于此事可能带来的影响，海康威视公司总裁胡扬忠先生以及董事会秘书黄方红女士，于今日午间，通过电话会议与投资者进行了沟通交流。

黄方红女士表示，被列入实体清单仅会对，从美国和其他国家进口美国原产的商品技术和软件受到限制、进口其他国家商品，如果美国管制物质上的价值占比超过25%受到限制、产品用美国原产技术和软件直接生产，或者用美国原厂技术和软件建设的工厂生产受到限制。但并不会影响公司继续向美国出口产品和服务，以及为中国或其他国家客户提供产品和服务。也就是说，除了受到限制的采购内容，公司的其他经营不会受到限制。

对于公司被美国商务部披露的列入清单理由，黄红芳女士称，海康威视此前已聘请了美国知名律师开展了对公司的独立调查活动，该律师审议了公司的大量文件，并没有发现海康威视有任何违反法律及侵犯人权的问题。

不过，对于公司是否能借此移除出实体清单，海康威视总裁胡扬忠表示，公司与美国的沟通是很有诚意的，但美国政府似乎并不关心海康威视做了什么，目前来看，公司并没有太多的办法，但依然会努力去把公司从实体清单拿出来。

“此前，通过与美方的积极沟通，已经为海康威视赢得了一年的缓冲期。”黄方红称，过去一年，基于对元器件供应链稳定的考虑，公司已经着手加大了相关部件的替代工作。目前绝大多数元器件，都可以进行替代，少数不能替代，部分通过增加物料储备解决，部分通过客户自行采购解决。

黄方红认为，不能替代的物料器件对公司的影响范围有限，公司可以提供性能相同或相似的产品组合方案进行替代。实体清单短期内可能会给公司带来一定冲击，但中长期来看影响较小，管理层对公司中长期发展未来充满信心。

“公司对美方的依赖度一直在降低。”胡扬忠称，公司目前在专用芯片的使用上，国产替代的程度已经非常高了，大概八九成使用的是国产芯片，进口依赖度比较高的是通用芯片，比如FPGA、CPU、DSP、GPU等。不过我们也看到了国产芯片的进步，国产AI SOC逐渐在变强，ARM核处理器的能力也在增强，所以过去几年间，我们对美方的依赖度一直在降低。

胡扬忠表示，大家对于芯片的重视度过高了，近两年海康也在做自己的芯片，但是我们没有过多对外披露，实际上得益于当下的芯片设计业的IP共享策略，所以做芯片没有那么复杂。黄方红也表示，公司可以提供其他方案替代美国供应链，芯片受限制我们换芯片，换不了芯片我们换组件，换不了组件的我们重新设计，如果有需要，我们自己设计芯片。