百度自动驾驶出租车试运营，无人驾驶终于商业化？

长沙市区依湘江江畔，因而湘江被称作长沙的「母亲河」。湘江西侧，北至高新区，南至大王山，一条长达135公里的道路被建设成为长沙的自动驾驶测试开放道路。

这是目前中国道路里程最长，面积最大，覆盖场景最复杂、车路协同基础设施最先进的智能驾驶示范区。包括百度、华为、地平线、大陆等公司都将在此进行智能驾驶的相关测试运营。其中，百度的Robotaxi（自动驾驶出租车队）成为了离人们最近的自动驾驶体验。

9月26日，百度在长沙宣布，自动驾驶出租车队Robotaxi试运营正式开启。首批45辆Apollo与一汽红旗联合研发的「红旗EV」Robotaxi车队在长沙部分已开放测试路段开始试运营。即日起，普通长沙市民即可登录Apollo官网申请成为种子用户，并有机会试乘体验。

▲百度Robotaxi车队|现场拍摄

这并不是国内第一次Robotaxi的试运营，但对于百度而言，Robotaxi作为自动驾驶的典型产品，从内部研发首次走向了市场化的道路。

车路协同的Robotaxi

四辆续航里程约400km的红旗EV整齐停在路边，与路上行驶的其他车辆明显不同，这几辆车在顶部都多出了不少摄像头，和一个竖在上方的激光雷达。

▲百度在自动驾驶车辆上安装了多个传感器|现场拍摄

这些便是百度的Robotaxi。在车内，Robotaxi倒没有特别突出的变化，每辆车都配备一位安全员，坐在驾驶位上准备实时接管车辆。当车辆到达目的地后，安全员也承担结束行程的职责。

▲每辆自动驾驶车都配备一位安全员|现场拍摄

最能吸引人们注意的是，后排乘客面前装载了两块屏幕。乘客可以在屏幕点击「开始行程」进行体验，也能看到车辆在行进过程中旁边道路的状况。

百度自动驾驶技术总监陶吉告诉极客公园，之所以让后排乘客也看到车辆行进的画面，更多还是希望乘客有「掌控感」，如果车辆变道，屏幕上会有提醒，遇到的各种行人车辆也会被车辆感知，在屏幕上实时显示。「乘客了解到这些信息，会对自动驾驶车辆更放心，真正了解到车辆在想什么，做什么。」陶吉说到。

在实际感受中，车辆行驶的过程还是比较贴合人们正常的行驶习惯，只是偶尔会有急刹的情况发生。不过每一次急刹的原因都能得到解释，前车突然降速，或者感应到后车想要切车，Robotaxi都会做出相应的安全预防举动。

有趣的是，在这片智能驾驶区域，用户还能感受到车路协同（V2X）。如果遇到经过改造的V2X路口，红绿灯情况、前面有几辆车、还需等几秒才能通过等信息，车内人都能在屏幕上看到。

▲百度在其Robotaxi上加入V2X元素|现场拍摄

根据视频演示，Robotaxi能够完成掉头、超车，变道等动作，在路口通行能够精准感知和深度认知，高速路况也可感知车道信息，提前进行变道。

百度预计到2019年底，Apollo Robotaxi车队在长沙的试运营道路将覆盖50公里左右，2020年上半年计划覆盖长沙当前开放的135公里道路。在开放道路的核心路段，甚至已覆盖5G网络。

L4自动驾驶商业化

实现L4级别的Robotaxi运营，是百度过去几年在人工智能技术研发的一个阶段性成果。

百度智能驾驶事业群组总经理李震宇在接受极客公园等媒体采访时提到，要把自动驾驶做好，需要满足三方面的条件。首先是AI技术，百度作为一家人工智能公司，各个单点技术都经过许多年的积累后，可以集成在一起形成全栈的解决方案。「我们在内部说，自动驾驶是人工智能集大成者，能做成全栈技术的公司在全球并不多，」李震宇解释到。

另外，由于高级自动驾驶车队规模化后会产生大量的数据计算，相对于初创公司、车企或是传统的供应商，百度依靠云技术，存在一定的优势。

其次，形成一套「生态」的话，缺少不了政策与合作伙伴的支持。2019年6月的长沙人工智能政策及智能网联汽车道路测试规则体系新闻发布会上，5家企业获得49张自动驾驶测试牌照，其中百度获得45张。

▲百度首批45辆Robotaxi进入长沙|现场拍摄

同月，广州市正式发布首批自动驾驶路测牌照；9月22日，武汉正式颁发智能网联汽车道路运输经营许可证，这是全球首张自动驾驶车辆商用牌照。根据中国汽车工业信息网统计，截至今年4月份，国内已颁发109张自动驾驶路测牌照，共涉及16个城市。

一汽红旗作为车企，与百度联合研发了专为L4级别自动驾驶商用的前装量产车辆「红旗EV」。据悉，红旗EV实现了自动驾驶软硬件、产线前装量产能力、车内人机交互、安全冗余保障以及云端车队管理的全方位升级优化，是Apollo自动驾驶技术迭代的最新成果。除此之外，红旗EV还前装了Apollo定制版OBU（车载单元），能够和智能网联路侧设备进行L4级车路协同感知驾驶，实现聪明的车与智能的路紧密结合。

陶吉介绍，百度在2018年开始与一汽红旗接触，对于前装量产车型，并没有太多可以借鉴的东西。从制度流程，以及研发测试的技术手段上，双方都做了很多突破。比如通过多个试行车，多个工程师的并行工作，加快项目进度，使得车队可以在8个月的时间内从一汽的产线下线。一般来讲，同样的流程，传统车型需要3年的时间。

另外，百度与红旗对Robotaxi自动驾驶套件安装方案，以及整车电子电气架构都进行了重新设计。最大程度以前装的方式整合了自动驾驶模块和原整车架构，从而减少了改装、拆装带来的信号干扰，容易松脱等问题。

▲百度Robotaxi首次将自动驾驶的线束进行重新设计|百度

我们能看到，不管中国或其他国家，对于Robotaxi的商业模式都没有过很清晰的说明。目前而言，要把Robotaxi商业化，或许还是个比较遥远的问题。但是Robotaxi投入市场进行运营，或许能在过程中解答商业化方向。

比起商业化，公司们更看重的，可能是Robotaxi的市场化。内部研发阶段只是工程师们依照自己的想法完成智能化改造，走入市场，获取用户的真实反馈和体验，通过反馈获得更多认知，在运营环节获得更多真实数据，才能持续进行迭代，这是技术和产品升级的关键，也是科技公司存在的意义。