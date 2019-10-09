最近的炒潮鞋和炒盲盒，让一些年轻人的肾上腺素“暴增”。相比炒股票这样的老套理财手段，如今的年轻炒家似乎更喜欢一些新奇的玩法。

这不，最近一些所谓的炒客已经不满足于潮鞋了，他们决定把鞋子炒到云上去。

“这些小年轻嫌实物买卖赚钱太麻烦，直接将潮鞋当成期货炒了。”读者“金子”向懂懂笔记爆料称，他周围有不少朋友都在热捧潮鞋平台上线的“云炒鞋”业务（即无实物交易），号称仅凭市场潮鞋的价格变化就能进行交易。炒客们热捧的原因，据说一是能省去易手、流通的环节，二是“来钱快”。

据称云炒鞋已经吸引了不少想迅速赚钱、一夜暴富的年轻炒家。这位读者透露，“云炒鞋”除了拥有买卖平台之外，还有各类讨论群、交流群，聚集了大量专业、资深玩家传授经验，“潮鞋平台以外，还有一些小机构在群里拉拢玩家到自家的圈子里炒鞋。”

所谓“云炒鞋”到底是什么鬼？这些炒家具体是如何操作的？那些平台、机构在里面又充当了什么样的角色？玩家无实物炒鞋真的能有收益？

“云炒鞋”花样繁多的背后



“如果手头不太宽裕的话，就别和平台玩了，真的太烧钱，不如来私盘更踏实些。”

就在读者“金子”将懂懂笔记拉进某“云炒鞋”交流群后，一位昵称为James的群友添加懂懂笔记为好友。他在交流中单刀直入地表示，跟他一起炒鞋的话流程简单，对资金的要求也比平台更低。

这位神秘的James表示，“云炒鞋”的原理与股票、期货有一些相似，都是看好某款潮鞋未来的市场价值，从而在有销售、鉴定潮鞋业务的专业平台上参与投资。而投资价格、卖出价格均以这款球鞋的市场实际价格为标准。

“以椰子350为例，上月你以市场价2180元价格买入一双鞋子的所有权，如果这个月这款鞋的市场价涨到2499元就可以卖出，一旦顺利出手，除平台收的手续费你还能赚上300元左右呢。”

James在交流中强调：云炒鞋的过程一律都是无实物买卖，交易全凭一张电子凭证。

当然，拥有这张电子凭证后能否赚到钱，还需要看潮鞋市场价格上涨后，是否有用户愿意接盘。James进一步解释：如果某一款的潮鞋市场价涨到2500元，但一直没有下家购买，玩家就需要调低价格，例如2350元甚至更低，以吸引下家购买。

“只有成交了，才是真正赚到真金白银。如果大家出售的价格都低，那么交易价格也有可能低于实物的市场价格，那就是赔了，这道理和股市是一样的。”

James告诉懂懂笔记，不同平台、不同鞋款、不同码数的行情价格都不同。部分不好销的款式、码数的鞋子，价格甚至可能会下跌。因此，James极力推荐参与他开设的炒鞋盘（私盘），他还不断提及自身的优势：除了拥有和潮鞋平台相似的玩法之外，更支持以小博大，支付一成保证金（即可以十倍杠杆）购买看好的潮鞋“所有权”。

“也有类似期货的玩法，看你喜欢玩什么呗。都在群里买卖，绝对公平公开公正。”当懂懂笔记表示了一些担心和顾虑，如不通过正规平台参与买卖，这种私盘是否有跑路风险时，James则表示即便是通过正规平台，也有跑路被骗的风险。

“我开的私盘和平台的关系，有点像是正规足彩和外围彩、福彩和六合彩的关系。”尽管私盘与平台一样，都是将潮鞋包装成金融产品，本身游走在法律边缘，但是他坚决表示，私盘能够给玩家创造更多的收益，减少资金投入，降低风险。

无论是平台做交易，还是私盘玩杠杆，所谓“云炒鞋”的牵头人都是在让炒鞋热脱实向虚，往无实物买卖的方向发展。虽然减少了潮鞋易手、物流等流通环节，让炒鞋似乎变得简单，但这种缺乏“手感”的炒鞋方式，会不会又埋藏着一些不为人知的套路？

“云炒鞋”只面对投机者



为了博取进一步的信任，James将懂懂笔记拉进其建立的私盘炒鞋群中，表示可以先“观摩”一下。

这个群里有专门的管理员，每天实时发布主流潮鞋款式的市场价格，若群员想要购买某一款鞋子的“所有权”，则需要私下找James完成交易。

“还算靠谱吧，一开始不相信可以不付全款就先下单，卖出后再给他钱，这不就是让我能空手赚差价吗？后来试了几次还真的可以。”一位上周刚刚入群，已经参与了几回“云炒鞋”的群友阿嘉，在加好友后私下告诉懂懂笔记，除了James的私盘，群里的成员之间也可相互交易。

前几单买卖，“阿嘉”都是先找James下单，然后等鞋子市场价格上涨后，卖给群里的意向群友，再将费用支付给James（赚取其中差价），“最近做了几单，可能也是熟悉了，James就不让先赊后付款了。”

阿嘉表示，他本人并不喜欢收藏潮鞋，之所以会迷上炒鞋皆是受大学室友的影响。他的一位室友从高中开始便热衷收藏球鞋、潮鞋，而且在大学期间，这位室友又将收藏爱好演变成了赚取生活费的手段。

“如今他依旧会收一些藏鞋，也会炒鞋。就是两周前他告诉我云炒鞋的事情，我完全听不懂，当时就被鄙视惨了。”

阿嘉告诉懂懂笔记，无论是在潮鞋平台上进行交易，还是在云潮鞋群里做私盘，大多数玩家都不热爱潮鞋，或者说不曾真心收藏过潮鞋。他们都纯粹是为了短线买卖赚取快钱，“我也是，我根本不喜欢潮鞋，但喜欢赚快钱。”

在阿嘉看来，云炒鞋的买卖、交易的形式并不重要，关键是有人能接盘，有人能在击鼓传花的时候“伸手”。

和炒股一样，每位“云炒鞋”玩家每天都要实时关注各款品牌潮鞋的价格变化，甚至是紧攥着手机查看潮鞋平台上所谓的价格“指数”、行情“K线”。每一分钟，他们都在神经紧绷盼着自己购买的潮鞋“所有权”能突然上涨。

“过去，只有懂潮鞋的人才能玩潮鞋、炒潮鞋，如今只要你愿意，敢拿出钱来就能参与。”阿嘉告诉懂懂笔记，“云炒鞋”针对的目标群体大多是对潮鞋文化有研究的投机玩家，“不懂鞋的人，炒了假货也不知道。”

如今，“二赚一平一亏”的成绩，驱使着阿嘉在私盘中不断下注。在他看来，自己绝不会是击鼓传花过程中的那位最后一棒。

可是，无论是哪种“云炒鞋”的方式，其实都会面临输和赢、赔和赚。那么最终赢家会是谁？谁又会成为输家？

“云炒鞋”骨子里就是“韭菜盘”



“毫无技巧、毫无规律，赚了也是机构在放长线钓大鱼。”

提起过去近一个月的“云炒鞋”经历，在广州一家动漫公司工作的陈连翔仍心有余悸。他也是被一位朋友拉进所谓的炒鞋群，因为经受不住群友晒“暴富经验”的诱惑，开始尝试购买一些私盘的潮鞋“所有权”。

他告诉懂懂笔记，“云炒鞋”买的只是价格“指数”，并无实物。虽然说和股票期货很像，但买卖的过程却更像虚拟货币炒作。只有低价买、高价卖出，才能赚取到利润。而所谓指数，不过是市场价的平均值。

“但是等待下家接盘、抛售所有权的过程，就像是在赌钱，很可能血本无归。”陈连翔表示，“所有权”买卖之所以成立，是建立在有下家愿意购买的基础上。若潮鞋价格还在低位，仍有上涨的空间，那么就会有下家愿意购买和接盘。如果潮鞋价位比较高，甚至该潮鞋的市场价格上涨空间已经见顶，或者卖价普遍偏高，都会影响下家购买、接盘的欲望。

“这就是一个击鼓传花的过程，鞋子刚上市时价格低，有热点新闻出现，价格会走高，你要趁一款潮鞋没有疯涨之前，将所有权卖掉才能变现。”

他告诉懂懂笔记，一个月前他以一成保证金的方式，用杠杆购入了八双指数价格3890元的品牌潮鞋。两周之后，鞋子的指数价格涨到近4200元，如果卖出每双能赚310元，但是贪欲上脑的他想等价格再高些后出手。

“谁知没过两天，价格就开始下跌了。我慌了想抛售，结果3750元都没人愿意接盘，最后只能3696元卖给了私盘，一下子亏了几千元。”他心有余悸地说到，“好在开盘时间不长，有朋友说如果私盘赚足钱很可能会跑路，那连本金都别想拿回来了。”

越想越后怕的陈连翔感觉这玩法太不靠谱。无论何种潮鞋“所有权”的交易方式，都仅凭一个所谓的电子单据。有的连电子单据都没有，全靠私盘掌控者的口头承诺，“如果有实体鞋，再不济也能卖些钱，实在不行就自己穿了。可是这种云炒鞋平台、机构一旦跑了，我找谁去？”

陈连翔在和周围朋友的交流中得到了一些信息，有朋友表示开盘发起“云炒鞋”的平台、机构，大多和发行虚拟货币的机构一样，都是“韭菜收割机”。因为出售无实物潮鞋的“所有权”，其实与发虚拟货币一样，可以说是毫无成本可言，即便承诺所谓真鞋“质押”，参与者也无从考究。

和虚拟货币一样，机构将潮鞋价格推高，吸引玩家入场买潮鞋“所有权”，同时也可以通过砸盘的手段，让恐慌的玩家低价出售。并在最终通过多轮低价回购、高价出让，让所谓的“所有权”烂在玩家的手里。

结束语

指数、保证金、杠杆......尽管“云炒鞋”用上了大量股市专业名词，但难以掩盖潮鞋平台、私盘机构的套路和野心，那就是从有到无、凭空炒作，将潮鞋彻底当成投机工具。

而入局的玩家即便拥有所谓潮鞋的“所有权”，但在缺乏公信力的平台、机构操控下，真会让玩家“兑换”回真的正品潮鞋吗？更别提在不断在炒买炒卖中赚取差价盈余？

不，你想想就好了。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。