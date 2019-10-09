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OPPO日本推出全新Reno A手机：后置横向双摄，约合人民币2375元

2019-10-9 19:24:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月9日消息 当地时间10月8日下午，OPPO在日本东京举行Reno新品发布会，正式推出专为日本市场设计的全新产品——OPPO Reno A，这是Reno系列在日本发布的第二款产品。

▲日本人气偶像指原莉乃和OPPO日本株式会社代表取缔役社长（CEO）邓宇辰共同发布OPPO Reno A

OPPO Reno A配备骁龙710移动平台、3600mAh电池，并搭载具有AI智能美颜功能的前置2500万摄像头，以及后置1600万双摄。基于日本市场的特殊需求，Reno A中还专门加入了IP67防尘防水功能和FeliCa移动支付功能。

Reno A售价定为35800日元（不含税，约合人民币2375元），现已开始接受预定，并将于10月18日在Bic camera、友都八喜和野岛电器（Nojima）等日本主要电器商场，以及日本亚马逊、乐天等购物网站正式开售。同时，消费者也可以通过Line Moblie、乐天Moblie等运营商渠道进行购买。

▲OPPO Reno A

自2018年1月进入日本市场以来，OPPO已面向其公开市场先后发布了7款产品。2019年初，OPPO提出了对日本市场的6大承诺，包括：发布支持10倍混合变焦技术的产品；以更本地化的方式与日本消费者保持沟通；发布具备防水和Felica功能的产品；在日本推出全新Reno系列产品；升级OPPO售后服务；以及拓展销售渠道、增加销售网点。

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关键词：OPPO日本

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