三星：20多处安全漏洞影响所有Galaxy旗舰机型

北京时间10月9日晚间消息，据国外媒体报道，三星日前证实，发现多处安全漏洞影响Galaxy S8、S9、S10、S10e、S10 Plus、S10 5G、Note 9、Note 10和Note 10 Plus等型号手机。

这其中，包括一个非常严重的漏洞（critical vulnerability），以及三个被评为“高危”（high）的漏洞。整体而言，它们涉及到约21个安全问题，其中17个与三星“One”用户界面有关，4个与Android有关。

关于Android的漏洞，谷歌上周已经公布，攻击者正利用谷歌Android移动操作系统中的“零日漏洞”进行攻击，该漏洞可以让他们完全控制至少18种不同型号的手机，包括四个型号的Pixel手机，以及三星Galaxy S7、S8和S9。

至于三星的Galaxy特定安全警告，三星最新的安全维护版本（SMR）现已开始向所有Galaxy设备用户推出。10月份的SMR包括来自谷歌的安全补丁，这些补丁会影响Galaxy 10用户以及使用三星早期设备的用户。

此外，还有许多漏洞影响Galaxy S8和Galaxy S9设备用户。这其中，有一个Galaxy S9漏洞被评级为“非常严重”，对Galaxy S9和Note 9都有影响。目前，Galaxy S9销量约为3000万部，而Galaxy Note 9销量约为1000万部，意味着大约有4000万用户受该漏洞影响。