软银重新投资WeWork：谁救谁于水火？

10月1日，WeWork母公司We Company宣布撤回招股说明书，推迟IPO。在诺依曼辞任首席执行官一职，同时2000人裁员计划相继出炉后，软银与WeWork的角力也告一段落。

下一步，WeWork要如何辗转腾挪？

坎坷之路向钱看

近日，据知情人士透露，WeWork正在与其最大股东软银集团进行谈判，希望达成了一项新的10亿美元投资。

如果谈判成功，WeWork将与摩根大通就30亿美元的债务交易进行进一步接洽。这对于WeWork来说将成为一个重大转折点，尤其是上周WeWork正式撤回招股书之后。

WeWork推迟IPO后的几项重要举措，包括新管理团队的走马上任、开源节流。新任联合首席执行官阿蒂·明森（Artie Minson）和塞巴斯蒂安·冈宁汉（Sebastian Gunningham）谈到了重返WeWork核心业务的必要性，即向自由职业者和企业出租时尚、实惠的办公空间。

“我们将把精力集中在基本面依旧强劲的核心业务当中。我们一如既往地致力于为我们的会员、企业客户、房东合伙人、员工和股东服务。”阿蒂·明森强调。除此之外，WeWork还将大幅削减运营成本。据《商业内幕》报道，该公司首先计划裁员10%至25%。

一位不愿透露姓名的WeWork营销主管在接受媒体采访时表示，在WeWork提交S-1申请的一周内，谷歌对其IPO前后的搜索流量进行了统计，并披露了“与以往处于类似情况的公司对比数据，他们看到了令人担忧的负面情绪趋势。”

这种蔓延的负面情绪与Lyft和Uber申请IPO时形成了鲜明对比。华尔街曾经成功地以高估值推动了这两家公司的IPO，只不过它们自IPO之后的数据（包括股价和财报）都不是太好看。Uber自IPO以来股价下跌了35%，而Lyft则下跌了近50%。

▲Lyft、Uber和WeWork的估值不断下降

众多分析师目前都在强调WeWork的巨额亏损、高风险商业模式、糟糕的公司治理以及荒诞的高估值。与此同时，几乎不可能为这些公司找到一个合理的牛市。

Stratechery的本·汤普森（Ben Thompson）似乎找到了最接近的例子，他将WeWork的发展潜力与亚马逊网络服务（Amazon Web Services）进行了比较，就连他也表示，前者估值“似乎太高了”。

其实在WeWork计划在纳斯达克上市之前，外界就已经开始担心WeWork的严重亏损，以及470亿美元的高估值和联合创始人亚当·诺依曼（Adam Neumann）备受争议的管理风格。在计划IPO的筹备过程中，投资者也对WeWork不断增长的亏损，以及通过长期租赁签订短期租赁业务的潜在风险，提出了各种担忧。

三峰资本管理公司联合投资组合经理戴夫·巴蒂莱加（Dave Battilega）强调：“不少投资者对他们的业务一直持怀疑态度。这些信用风险在提交S-1上市申请时确实出现了反弹，这也暴露了它们的商业模式和获取资本的潜在隐患。”

在WeWork宣布取消IPO计划第二天，惠誉评级就指出该公司因取消IPO而出现严重现金消耗，包括“不稳定的流动性状况”，并将WeWork的信用评级下调了两个等级（至CCC+）。

此次IPO暂停将给WeWork带来了一些新的挑战，其中之一是如果WeWork无法在年内完成上市，其60亿美元信贷额度将失效。

据纽约时报报道，WeWork一直在与摩根大通和高盛集团重新谈判新的贷款。据报道，这些银行目前的出价低于此前谈判达成的60亿美元目标。

曼哈顿风险投资合伙人研究主管桑托什·罗（Santosh Rao）对媒体表示，WeWork的主要投资者在某种程度上已经陷入了困境。“我相信融资可以重新谈判，”他说。在这一点上，我认为银行家们已经进行了大量投资，所以他们不会就此放弃，他们会继续坚持下去。

桑托什·罗表示，各方可能需要重新协商，也许条款会变更，而WeWork可能要付出更高的利率。“但融资会成功的。这符合银行家们的最大利益。”

重回商业本质

不用说，削减成本对于WeWork来说是必要的，而且要快刀斩乱麻。

WeWork在2018亏损了19亿美元，在今年上半年烧掉了23.6亿美元现金。截至6月30日，WeWork的账户上还拥有25亿美元现金。然而根据《华尔街日报》的数据显示，按目前每季度约7亿美元的现金消耗率，在2020季度第一季度WeWork就会出现资金短缺。

有报道称，WeWork将大规模裁员，同时出售了公司的喷气式飞机，以及一些之前收购的业务。

▲纽约金融区WeWork办公室

《华尔街日报》最近在一篇文章中指出：“经纪人和房东表示，在公司难以支撑其财务的情况下，纽约市绝大多数房东采用WeWork的兴趣并不高。”WeWork去年发行的7.02亿美元债券，目前交易价格已经下跌至84美分，这表明其在债券市场也面临着巨大的违约风险，使得WeWork的处境更加窘迫。

目前，如果WeWork与软银就新的10亿美元融资洽谈成功，对于WeWork来说则会多一些缓冲时间。

据报道，软银考虑追加的10亿美元投资主要用于维持公司运营，这一点显而易见，软银已经为WeWork投入了大量资金，现在软银别无选择，只能不惜任何代价来推动这个IPO。软银创始人兼CEO孙正义此前在接受日经商业杂志采访时曾肯定地表示，WeWork将在未来10年内“赚大钱”。

据一位知情人士透露，软银希望重新谈判15亿美元的认股权证交易，该协议是在今年一月WeWork估价为470亿美元的基础上达成的，在此基础上软银将再提供10亿美元现金。据悉，上周WeWork的估值在其决定暂停IPO时已经跌至100亿到120亿美元之间。

通常情况下，软银会为重新谈判的投资交易寻求尽可能低的估值，以便自己能够获得更多的股权。

相关证券分析师表示，如果以低于240亿美元至260亿美元的估值投资WeWork，那么软银及其愿景基金可能会遭受账面上的损失。如果以估值接近100亿美元进行新一轮投资的话，亏损数字将会更大。

也就是说，如果WeWork希望以目前的形式生存下去，那么与软银和华尔街谈判的成功是至关重要的。一位接近WeWork的消息人士表示，在确定软银已达成新的融资协议之前，银行目前不希望就债务协议展开新的谈判。

WeWork未来生存发展的剧本似乎很清晰：从软银获得新投资——放缓业务拓展，削减经营成本——关注现有的盈利能力。并且希望能维持足够长的时间，直至他们可以宣布自己“修复”了业务，并再次尝试IPO。

【结束语】

“为没有实现盈利的企业提供慷慨资金的日子已经结束了。”摩根士丹利对于WeWork的评论具有深刻的内涵，

如果全球明年经济形势出现上升，WeWork有可能在盈利方面取得进展。然而，这并不能改变这家共享办公企业的本质：承担长期租赁义务，然后转租1-2年的战略，将使其容易受到经济衰退和房地产价格下跌的影响。也就是说，即便这次融资成功，WeWork想要实现持续盈利仍然要走过漫长的路途。