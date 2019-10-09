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英国央行制定天秤币监管规则，允许执法部门监控支付

2019-10-9 20:40:27来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月9日晚间消息，据国外媒体报道，英国央行“英格兰银行”已经制定了数字加密货币的交易规则，包括Facebook Libra（天秤币）在内的数字加密货币要想在英国运营，必须要遵守这些规则。

英格兰银行金融政策委员会（FPC）在一份声明中称：“对于像Libra这样的创新项目的交易条款，必须要在服务推出之前被采用。英国当局应该相应地使用他们的权力。”

这些规则包括，要求整个支付链显示其运营和财务弹性，并为监管机构监控支付提供足够的信息。FPC称：“Libra有潜力成为一个系统性的重要支付系统。”

对于Libra等数字加密货币，欧盟委员会昨日表示，将制定新法规来监管包括Facebook Libra在内的数字加密货币。

与欧盟不同的是，英格兰银行FPC表示，就目前而言，它将通过应用现有的监管工具，而不是诉诸于新的规则，来制定自己的规则。

英国金融市场监管机构“金融行为监管局”（FCA）局长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）今年6月曾表示，Facebook的数字加密货币Libra计划不可能轻松获得批准，需要接受英国央行和财政部的仔细审查。

贝利称，Libra的潜在影响极大，可能给全世界的政府和公共政策带来诸多问题。因此，Facebook需要提供更对有关Libra的细节内容。

与此同时，FCA、英格兰银行和英国财政部长已经就Facebook的提议展开磋商。FCA已与Facebook进行了接触，预计将来还会有更多的交流。

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关键词：Facebook

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