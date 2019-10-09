【TechWeb】10月9日消息，半导体显示技术公司TCL集团(SZ:000100)今晚发布了关于回购公司股份的回购进展公告。TCL集团累计回购3.66%公司股份，斥资16.89亿元。

▲TCL集团公告截图

公告称，2019年10月9日，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购470.27万股，成交金额1,642.03万元，成交均价3.49元。

自首次实施回购至2019年10月9日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量496,508,222股，占公司总股本的3.66%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.40元/股，成交总金额为168,888万元（不含交易费用）。

依据《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》，TCL集团回购股份的总金额不低于人民币15.00亿元（含）且不超过人民币20.00亿元（含）。

以备考口径计，TCL集团上半年实现营业收入261.2亿元，同比增长23.9%，净利润为26.4亿元，同比增长69.9%，其中归属于上市公司股东的净利润20.9亿元，同比增长42.3%。

今天收盘，TCL集团(SZ:000100)股价下跌0.57%至3.50元，总市值约474.24亿元。