售价149元，realme灵耳颈挂式蓝牙耳机体验

在越来越多手机产品选择取消3.5mm耳机接口之后，蓝牙耳机受到的关注度也要比之前更高一些。前段时间realme推出了一款售价只有149元的颈挂式蓝牙耳机新品realme灵耳，下面一起来了解下。

realme灵耳一共有三种不同的配色，除了我们手里拿到的黄色版本，还有绿色以及橙色两种颜色可选。不过目前官方商城只有黄色版本在售，喜欢其它两种配色的朋友可以再等等。

连接方式上，realme灵耳采用了MFP磁吸闪连配对技术，使用的时候只需要将两只耳机分开，它就能够自动和之前已经配对的设备进行连接，相反，将它们吸附在一起就会自动与其它设备断开连接，便捷性很高。

耳机腔体采用了哑光和磨砂材质，左右两个耳机表面均印有realme标志性的R字标识，有着较好的辨识度，你可以很容易知道这是一款来自于realme的设备。

和目前大多数同类产品一样，realme灵耳也采用了三段线控，通过这三枚按键，你除了可以控制音乐和通话，还可以调用手机的语音助手，通过语音的方式来操控手机。

不过在使用过程中我们也发现，由于它的三枚控制按键均采用了隐藏式设计，虽然直观视觉效果上整体性要更强一些，不过盲操作的时候还是需要一些适应时间，刚上手的时候不太容易一下子找准相关按键。

至于大家比较关注的续航部分，满电状态下realme灵耳可以连续听歌 12个小时，不过由于每个人的使用习惯不同，具体续航时长多多少少会存在一些差异。值得一提的是，它还支持快充，官方称充电10分钟可以可以听歌100分钟，大家可以做个参考。

对于耳机产品而言，佩戴舒适度直接影响着实际的用户体验。根据reamle官方给出的数据，它的重量只有30g，在同类产品中算是比较轻的一个，即便是长时间佩戴也不会对脖子带来负担。

另外，和前不久OPPO推出的ENCO Q1无线蓝牙降噪耳机一样，它的颈带也采用了亲肤的液态硅胶包裹镍钛合金记忆金属，其有着非常不错的可折叠性，外出携带起来也比较方便。

不过和其它颈挂式蓝牙耳机一样，realme灵耳也并不适合在运动的适合携带，尤其是一些剧烈运动的场景，你很难将其保持在一个相对比较稳定的位置。

核心硬件规格方面，这款产品采用了多层复合振膜和日本Daikoku铜包铝音圈组合，可以让11.2mm的动圈单元低音下潜更深。与此同时，它还支持IPX4级防汗，能够有效防止汗水导致耳机出现故障的情况。

声音表现方面，realme请来了Alan Walker为其进行调音，就实际音效表现来看，它更强调了低频部分表现，在同级别产品中处于比较靠前的位置，不过中高频并不算突出，三频之间的衔接过渡并不明显。不过综合考虑到其149元的售价，我们也不能要求太高。