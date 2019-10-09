百年国际税法面临全面修订，美科技巨头日子要不好过

北京时间10月9日晚间消息，据国外媒体报道，由于实施近百年的国际税法面临全面修订，各国政府将获得更大的权力，对谷歌、苹果和Facebook等在本国开展业务的大型跨国公司进行征税。

当前，大型互联网公司已经将避税规则应用到了极限，因为他们可以在爱尔兰这样的低税率国家登记利润。但如今，随着各国出于对当前规则的失望，并单方面采取了对数字公司征税的计划，针对全球税收规则进行修订变得更加紧迫。

多年来，对税收规则的全球性改革一直没有取得太大进展。但今年1月，全球近130个国家和地区一致认为，应该对实施近百年的国际税法进行全面修订，并委托总部位于巴黎的经济合作与发展组织（OECD）提出修订建议。

OECD税收政策负责人帕斯卡尔·圣阿曼斯（Pascal Saint-Amans）称：“当前的国际税收体系正面临着巨大压力，如果不进行修订，将无法继续适用。”

OECD预计，20国集团财长下周将在美国华盛顿举行的一次会议上讨论他们的提议，看其是否能得到广泛的政治支持。圣阿曼斯表示，这项改革将对许多国家的企业所得税产生重大影响，除了大型国际投资中心之外，这些国家都会从中受益。这意味着像爱尔兰或离岸避税天堂这样的国家可能会受到影响，但像美国或法国这样的大型消费市场将从中受益。

此外，随着各国对大型科技公司将利润转移到爱尔兰等低税率国家提出质疑，将来这些企业的税单也面临越来越大的不确定性。例如，苹果公司因在爱尔兰享受非法税收优惠而陷入欧盟税收纠纷，可能导致公司损失140亿美元。此外，谷歌上个月也同意支付逾10亿美元，以了结在法国的一起税务案件。

对于OECD的提议，亚马逊表示，这是“向前迈出的重要一步”。2017年10月，欧盟曾要求亚马逊向卢森堡补缴约2.5亿欧元（约合2.75亿美元）的税款。欧盟称，亚马逊在2006年至2014年间享受到了卢森堡政府给予的税收优惠，而该税收优惠政策属于非法政府补贴，违反了欧盟的国家补助法规。