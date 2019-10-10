扎克伯格将出席听证会回应有关加密货币Libra的问题

北京时间10月10日凌晨消息，美国众议院金融服务委员会（Financial Services Committee）周三宣布，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）将于本月向该委员会作证，回应有关Libra的问题。

此次听证会将于美国东部时间10月23日上午10点（北京时间10月23日晚上10点）召开，扎克伯格是唯一证人。上周曾有外媒报道称，众议院成员一直都在与Facebook首席运营官谢丽尔·桑德伯格（Sheryl Sandberg）进行谈判，想要推动扎克伯格就Facebook加密货币计划作证。

众议院金融服务委员会主席马克辛·沃特斯（Maxine Waters）此前要求，在一次有关Facebook加密货币Libra的听证会于7月召开之前，该公司必须暂停实施这个项目。随后，沃特斯对Facebook加密货币项目负责人大卫·马库斯（David Marcus）并未承诺推迟这个项目感到不满。

自那以来，许多国际权威机构都对Libra表示担心，这个项目最初的支持者之一PayPal已经宣布退出，而据外媒报道，维萨和万事达卡等其他支持者也在重新考虑。

这次听证会将给国会议员带来一个机会，让他们能够公开质询扎克伯格，后者已在最近回到华盛顿特区。自2018年就剑桥分析公司（Cambridge Analytica）丑闻作证以来，这是扎克伯格首次正式访问华盛顿特区，当时他作证的内容并未公开。

扎克伯格同意作证代表着一种转变，他曾在7月向Facebook员工称其拒绝向一些外国政府作证，因为“很多国家都想让我出席听证会，而在我看来，每一次听证会都出席是没有意义的”。扎克伯格与国会议员会谈的焦点是互联网监管的未来，这对Facebook的核心业务构成了威胁。如扎克伯格之前所说，他愿意在国会的地盘上与其代表进行会谈，表明他接受监管即将到来的事实并希望参与相关对话。

他的证词还可能会在Facebook目前面临的多项反垄断调查中发挥重要作用，该公司正在接受美国联邦贸易委员会（FTC）、各州总检察官以及众议院司法委员会（Judiciary Committee）的审查。

Facebook发言人称：“马克期待着向众议院金融服务委员会作证，并回应议员们的问题。”