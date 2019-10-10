特斯拉“全息玻璃”专利曝光，用于制造汽车显示屏

据外媒报道，特斯拉电动汽车的用户体验主要集中在汽车的大型高分辨率显示屏上，再加上定制软件提供快速、智能手机般的体验，使得特斯拉显示屏成为汽车行业中最好的汽车屏幕之一。但本着公司不断创新的习惯，似乎特斯拉正在寻求进一步提高显示屏的质量。

特斯拉最近公布的一项专利名为“用于屏幕颜色匹配的全息装饰玻璃”，里面概述了该公司改善其汽车显示屏视角的方法。在专利中，特斯拉指出：“因为显示屏通常具有周期性微结构(例如像素化结构)，显示屏的颜色可能取决于观看者注视显示屏的角度。这导致视角具有显著的改进空间，即使在高质量的屏幕中也是如此。”

特斯拉还写道：“设备上的非显示部分可能无法匹配显示屏的这种角度颜色依赖性，导致在显示屏和设备的非显示部分之间容易看到边线。因此，在设备的显示部分和非显示部分之间需要更好的颜色集成。”

为了解决这个问题，特斯拉选择了使用有色框和索引匹配胶来涂抹其车辆屏幕，并采用全息玻璃面板。通过采用这些技术，特斯拉希望为其车辆提供可以为所有乘客提供最佳视角的屏幕。当与该公司的娱乐功能(如Tesla Theater或Tesla Arcade)配对时，这一功能尤其有用。

特斯拉描述了其索引匹配胶水和全息玻璃面板的使用方式：“索引匹配胶可以改变显示屏的感知颜色和外观，以在较小的视角范围内匹配周围框架的颜色和外观。例如，索引匹配胶可以改变显示屏的感知颜色和外观，以在大致垂直于显示屏表面的视角范围内匹配帧的颜色和外观。”

专利文件中称：“然而，由于显示屏的感知颜色和外观的角度依赖性，索引匹配胶可能不能改变显示屏的感知颜色和外观，以在更宽泛的视角范围内匹配框架的颜色和外观，使得框架和显示屏之间的边界对于观察者而言不可见。因此，在显示屏上涂有由框架包围的索引匹配胶的情况下，框架和显示屏之间的边界在某些视角下仍然可以容易看到。”

具有最佳视角的色彩匹配显示屏可能是车辆中不太重要的装饰，但对于像特斯拉这样的联网汽车来说，正是这些不起眼的技术使用户体验变得有所不同。毕竟，一辆拥有当今汽车市场上最先进技术的汽车，就应该配上与当今市场上最好移动设备相媲美的屏幕。

特斯拉在最近公布的专利中概述的显示屏设计可能很快被应用于实践中，特别是在这家电动汽车制造商为其车队引入更多更新的情况下。其中就有一种“褪色模式”（Fade Mode），特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）过去曾暗示过这一点。

在去年回应推特粉丝时，马斯克对增加一个选项的建议做出了积极回应，该选项允许司机在汽车行驶时调暗车辆的显示屏。再加上像V10的“Joe Mode”这样的功能，可以帮助特斯拉的电动汽车进行长途旅行，对乘客来说也更加方便。