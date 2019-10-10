充电“不打架”：米家魔方转换器上手简评

对现代人来说，插座是个看似不起眼却非常重要的居家旅行的实用物品，毕竟我们现在有一堆有的没的数码产品，插座基本可以满足我们所有的充电需求。但是，有些插座太大或是设计并不十分合理，导致我们携带不便或者就容易出现充电“打架”的情况。而最近，米家魔方转换器登陆小米商城众筹，集插线板和充电器二合一，那用了这个米家魔方转换器，充电还会“打架”吗？让我们一起来看看。

名字叫魔方，自然是一个正方体，米家魔方转换器采用了正方形设计，四面都有各类插孔，插线方式更顺手，线材也不会缠绕，桌面看起来也更加整洁。方形设计也让转换器身形更小巧，能轻松放入背包，便于出行携带。开关键一面则外置3个USB充电接口，方便为手机、充电宝等数码设备充电。

这次的米家魔方转换器有两个版本，分别为一个带电源线的有线版和不带电源线的无线版，适用于不同环境使用。我们这次拿到的是有线版，有线版更适合在家庭、办公等环境使用，相比于普通插线板占用空间会更小也更整洁。

无线版本更适合墙面插孔，比如说在家中或是酒店墙插较少的地方，可以通过米家魔方转换器来增加插孔以及USB充电接口，让多个设备可以同时用电不排队。

做插座来说，用电安全非常重要，这次米家魔方转换器加入了过载保护功能，当电流超过限值10A MAX时，转换器会自动切断电源，防止超负荷使用带来的安全隐患。过载消除后可以手动重新打开转换器开关，重复使用。

另外，米家魔方转换器用料也很扎实，整体采用通过750℃灼热丝检验的高品质PC材质和经过5000次插拔的优质铜材，并设置了独立安全保护门，进一步保障用电安全。

至于价格方面，米家魔方转换器有线版和无线版正式零售价均为69元，众筹价仅为59元还包邮。如果你的桌面跟小编一样乱七八糟的话，那你可能真的需要一个米家魔方转换器了。