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纽约市起诉多家电商：因其向未成年人销售电子烟

2019-10-10 7:41:32来源：网易科技作者：辰辰责编：嗜橙评论：

10月10日消息，据国外媒体报道，当地时间周三纽约市对十几家网上零售商提起诉讼，称它们向未成年居民出售电子烟。在电子烟引发一系列肺部疾病后，美国加大了对整个电子烟行业的打击力度。

纽约市在诉讼中要求布鲁克林的一名联邦法官禁止22家在线零售商向21岁以下的居民推销电子烟。市政府还要求这些公司安装用于核实客户年龄的系统。纽约市政府在诉讼中表示，即使买家表示他们自己是未成年人，一样能够购买电子烟。

纽约市长白思豪(Bill de Blasio)在一份声明中说，“纽约的孩子是我们城市的骄傲，但对这些公司来说他们只是利润的来源。”“对未成年人下手，让他们染上可能致命的终身烟瘾，这是不合理的。”

针对电子烟制造商和销售商的诉讼一直呈上升趋势。美国疾病控制与预防中心(CDC)称，电子烟导致已经至少导致18人死亡，1000多人肺部受到伤害。机构官员们还没有确定某种单一产品或物质造成伤害。

美国最大的电子烟制造商Juul Labs是近12起联邦诉讼的被告，而这些诉讼集中在旧金山进行审前信息交换。一些人还把诉讼目标对准了Altria Group（万宝路母公司）。Juul在州一级的法院面临40多起诉讼。一些原告父母声称他们的孩子在使用电子烟后成为尼古丁成瘾者。

本月早些时候，纽约州出台了一项针对调味电子烟的紧急禁令，但在美国电子烟技术协会(VTA)提出质疑后，纽约州一家上诉法院否决了这一禁令。该协会表示，绝大多数疾病与黑市中含有四氢大麻酚(THC，大麻中的精神活性成分)的产品直接相关，与受监管的尼古丁产品无关。

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关键词：电子烟

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