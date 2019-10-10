商业航天瞄准火星，维珍计划2022年发射小型探测器

据国外媒体报道，太空旅游公司维珍银河子公司维珍轨道计划在2022年向火星发射小型航天器。当地时间周三维珍轨道宣布，其将与近12所波兰大学和一家名为SatRevolution的波兰卫星制造商合作，在未来十年内设计并进行三次前往火星的机器人任务。

如果成功，这些任务可能是第一次纯粹的商业火星探测。迄今为止，只有政府领导下四个太空组织(美俄欧印)的探测器成功探测过火星。虽然像SpaceX这样的商业公司宣称要向火星发射宇宙飞船，但登陆火星目前依旧是国家层面才能完成的行为。维珍轨道公司特别项目副总裁威尔·波莫兰兹（Will Pomerantz）表示：“还没有一家火星俱乐部是由公司和大学组成的联盟。”

维珍轨道表示，他们已经找到了一种方法，用该公司未来名为LauncherOne的火箭将轻至50公斤的飞行器送入深空。维珍轨道的大部分商业计划都是用火箭将小型或中型卫星发射到近地轨道，但波莫兰兹说有可能飞得更远。

作为协议的一部分，SatRevolution将制造深空卫星，而合作的波兰大学机构将提出任务概念。该联盟已经提出了可能的任务目标，比如说拍摄火星及其卫星的图像，研究这颗红色星球的大气，甚至寻找水。

与大多数火箭不同的是，LauncherOne并不是要从地面发射，而是要从机翼下起飞。维珍轨道公司拥有一架名为“宇宙女孩”（Cosmic Girl）的波音747飞机，这架飞机的任务是将火箭送入高空并释放。随后火箭引擎将点火并进入地球轨道。然而，在未来的深空任务中，火箭顶部可能会增加设备，本质上是一个装有发动机的小型助推器，其可以推动小型卫星越过地球轨道进入深空。波莫兰兹说，最终，这种深空任务有多种不同的工作方式。

但LauncherOne还没有进行第一次飞行。维珍轨道已经对“宇宙女孩”和火箭进行了一系列测试。波莫兰兹说，他们的计划是在今年年底前发射火箭。而第一次飞发射势必对公司至关重要，将为常规商业运作和以及潜在的深空飞行铺平道路。