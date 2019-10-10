特斯拉第三季度在英交付量创纪录，超去年全年

据外媒报道，在过去3个月中，特斯拉在英国的月交付量和季度交付量双双创纪录，这要归功于Model 3，它正迅速成为英国市场上最畅销的电动汽车。

特斯拉的Model S和Model X在英国的销量稳步增长，但根据登记数据显示，它们在2017年达到峰值，达到4756辆。去年，特斯拉在英国仅交付了3372辆电动汽车，但这足以使其成为特斯拉在欧洲的第三大市场。

特斯拉于5月份在英国推出Model 3，并于6月份开始交付。在最初的几个月里，这款车型销量增长缓慢，但特斯拉在8月份交付了2000多辆Model 3，这让其成为英国第三大畅销汽车。

现在9月份的登记数据显示，特斯拉交付了更多的汽车，达到3459辆，包括2864辆Model 3。这帮助电动汽车在英国整体汽车市场中的份额上升到2.2%，而柴油车销量在此期间下降了20%，汽油动力汽车增长了4.5%。

特斯拉在第三季度的总交付量达到6244辆，其中包括5385辆Model 3。这意味着，特斯拉过去三个月在英国的汽车交付量超过了2018年全年。

在英国，在获得3500英镑的电动汽车补贴后，Model 3的起价约为3.9万英镑。这是其市场上首款右手驾驶模式的Model 3，但特斯拉上个月已经开始在新西兰和澳大利亚发货。不过，右手驾驶模式Model 3汽车的供应十分有限。

完成整一个季度的交付后，特斯拉可能对英国市场的销售情况有了更好的了解，并可能调整其右手驾驶的Model 3产量。但英国脱欧不确定性可能在未来影响消费者的热情。