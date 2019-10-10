有朝一日，我们或许可以用二氧化碳生产塑料

北京时间10月10日消息，据国外媒体报道，由于人类的过度使用，如今地表和海洋中已经堆积了约80亿吨塑料垃圾，也难怪塑料近年来的口碑一直不佳。

生物塑料的“碳足迹”有时更甚于普通塑料。

但塑料的重要性也是毋庸置疑的。塑料的发明使20世纪的生活发生了革命性的变化。它结实耐久、用途多样、清洁卫生，这样的材料在自然界中几乎不存在。如果没有塑料，我们永远也造不出唱片、胶带、电影胶片等等，自然也就无法录制音乐、拍摄电影，也无法发展现代医学。汽车零部件、轻型飞机材料、卫星和太空飞船等也都依赖于塑料，环球旅行和太空探索方才成为可能，更不用提计算机、手机和各式各样的网络技术了。看看周围吧，假如没有塑料，我们的生活将举步维艰。

尽管塑料如此重要，但塑料的废弃处理一直是个棘手的问题。不仅如此，塑料的来源也很令人头疼。塑料是用化石燃料制成的，人类每年消耗的石油和天然气约有40%都用在了生产塑料聚合物上。听上去可能不多，但仍然涉及到化石燃料开采和气候变化的问题。

生物塑料——真有听上去那么好吗？

那我们是否有替代方案呢？聚乳酸（PLA）等生物塑料如今是许多人重点关注的发展领域，比如用土豆制成的一次性餐具、用玉米制成的塑料瓶、用食物残渣制成的垃圾袋等等，虽然听上去像是个理想的解决方案，但事实远没有这么简单。首先，生物塑料并没有听上去那么容易降解，一般需要经过工业处理。不仅如此，生产生物塑料也需要耗费大量能量，收割农作物、加工原材料等步骤排放的二氧化碳甚至比传统塑料还要多。

国外研究人员最近考察了用各类材料生产塑料瓶产生的环境影响，包括用玉米和可回收聚酯等等，结果发现，生物塑料的表现并不尽如人意。

考虑到化肥费用、运输和收割成本，以生物材料制成的塑料效益是最差的，而表现最好的反而是用原油生产的塑料。研究人员表示，这并不是他们希望看到的结果。

生产生物塑料所耗费的水和化肥还会对河流和河口造成污染，导致水体富营养化，此外，如果人们不慎将生物垃圾扔进了可回收垃圾中，这些物质就会污染整个回收链，降低回收塑料的品质。

所以从目前来看，生物塑料的表现还是比较令人失望的。

除了生物塑料之外，还有另一种替代方案：用二氧化碳制造塑料。科学家在该领域已经努力了十余年，如今终于看到了希望的曙光。

用二氧化碳制造塑料

科学家指出，与其用化石燃料作为塑料的原材料，我们不如反其道而行之，通过一些化学技巧，用废弃的二氧化碳来制造塑料，这将使整个石化行业发生革命性的变化。目前大多数二氧化碳都来自氢气生产，不过研究人员还在尝试捕捉工业废气中的二氧化碳。这种做法不仅能减少化石燃料的使用量，还会对气候变化产生影响，减少温室气体排放。

要想用二氧化碳生产塑料，关键在于催化剂的设计，比如包含铜等金属的化合物。科学家发现，有一种催化剂可以让二氧化碳和环氧化物发生反应、生成一类名叫“聚醚聚碳酸酯多元醇”的物质，而这类物质正是生产聚氨酯的基础，后者常用于制作床垫、靠垫和冰箱隔热材料。

有朝一日，我们也许可以用“空气”来生产塑料。

用气体制作床垫

德国一家公司正在生产一种名叫Cardyon的特殊床垫，其中有20%的材料由二氧化碳制成。考虑到目前全世界每年的聚氨酯产量超过1500万吨，假如将原材料换成二氧化碳，必然会产生巨大影响。

英国公司Econic也在用二氧化碳生产聚氨酯，希望能在两年内推出泡沫塑料、涂料、密封剂和弹性纤维等产品。这些材料的品质不仅能与传统塑料相媲美，在某些方面甚至还优于传统塑料。Econic公司指出，他们生产的部分材料的性能更加优良，如耐火性、耐刮性等等。

据该公司估计，若30%的多元醇用二氧化碳制成，便可以减少9000万吨的二氧化碳排放，相当于多种了400万棵树、或者减少了200万辆汽车。此外，由于二氧化碳价格低廉（每吨价格约100美元，相比之下，标准原材料环氧丙烷的价格约为每吨2000美元），对于一家年产量50公吨的工厂而言，每年便可节省1000万美元。

科学家甚至还有更大的“野心”：用二氧化碳生产乙烯。目前全世界生产的塑料约一半都是用乙烯制成的，因此乙烯是全球最重要的工业原材料之一。研究人员正在研制一种含有铜的催化剂，让二氧化碳和水在通电状态下生成乙烯。

也许还要再过20年，用二氧化碳制得的乙烯生产的聚乙烯塑料才能达到商业化规模，但再过三四十年，我们就无法再用化石燃料生产乙烯了，因此我们别无选择、必须寻求其它方法。

英国科学家发明了一种方法，可以让二氧化碳与木糖等糖类相结合、生成聚碳酸酯（可用于生产婴儿奶瓶等可回收容器）。目前的聚碳酸酯生产工艺中一般会用到光气（曾在一战中作为化学武器的剧毒气体）、以及一种名叫双酚A的化学物质。双酚A具有类似雌激素的性质，已被加拿大等国禁止用于婴儿产品。而假如用糖类物质为基础生产聚碳酸酯，其生产和使用安全性都将大大提升，从而更适用于制作医学植入物、缝线和器官支架等材料。

美国科学家也发明了一种新技术，利用含有镍和磷的电催化剂、使水和二氧化碳在电流作用下相结合，进而生成复杂的含碳分子，可用于生产塑料和药物等产品。研究人员表示，这一过程的本质相当于人工光合作用，并且可以比天然光合作用更高效。

传统的塑料生产方法或许是当前常态，但并不理想。用化石燃料生产单分子物质既耗费能源、又污染环境，因为靠热能驱动化学反应速度慢、耗能大、效率低，因此我们必须另寻出路，寻求更好的解决之道。