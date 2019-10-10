沈义人在微博晒出OPPO Reno Ace高达版的充电动画

IT之家10月10日消息 今日上午，OPPO副总裁@沈义人Brian 在微博晒出OPPO Reno Ace高达版的充电动画，带有机甲科幻风格。

沈义人表示，只能给大家看一下OPPO超级玩家Reno Ace高达版的充电动画了，手机5小时后见。从视频看到，这款高达版的充电动画也带有机甲风格，也期待真机的正式亮相。

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据了解，OPPO Reno ACE手机尺寸为161.0×75.7×8.7mm，重200g。屏幕方面，OPPO Reno ACE采用6.5英寸2400×1080分辨率屏幕，支持90Hz刷新率与135Hz触控采样率，搭载屏下指纹技术。

配置方面，OPPO Reno ACE搭载高通骁龙855 Plus处理器，采用由VC均热板冷凝散热+冰碳（复合碳纤维）+多层石墨散热组成的冰碳恒冷散热系统，最高支持12GB RAM与256GB ROM，全系标配UFS 3.0，内置3900mAh电池，配备3.5mm耳机孔与Type-C接口。

相机方面，OPPO Reno ACE前置1600万像素摄像头，后置48MP+13MP+8MP+2MP四摄组合，支持5倍混合光变与极夜模式。

最后，OPPO Reno Ace超玩大会将在10月10日下午14:00于成都正火艺术中心8号馆举行，届时OPPO Reno Ace将正式亮相。IT之家将带来本次发布会全程直播报道，敬请期待。