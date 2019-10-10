时隔九年，数据库领域的“世界杯”冠军易主背后

构建在互联网之上的商业公司造就了如今的商业业态，重塑着我们的日常生活。而承载了互联网的底层设施之间的博弈，更是从未停止，且意义更加深远。

10月2日，蚂蚁金服自主研发的金融级分布式关系数据库OceanBase创造了新的联机交易处理系统（OLTP）世界纪录，登顶TPC-C排行榜。TPC-C是全球主流计算机硬件厂商、数据库厂商公认的评价标准，被誉为「数据库领域的世界杯」。

这被视为中国数据库领域的一个里程碑时刻，OceanBase此次的成绩是此前世界记录保持者甲骨文（Oracle）的两倍。

数据库是支撑人工智能、区块链等新技术的基础技术，从上世纪70年代末，中国开始探索数据库，到今天40多年过去了，中国的数据库技术基本是一段西方技术的垄断史。在过去，国内几乎所有机构和公司，从金融、电信到航空，清一色地使用甲骨文。

因此，当这条「OceanBase在权威榜单的关键指标上超越甲骨文」的消息突然出现在社交网络上时，不可避免地在行业内激起了波澜，伴随着赞扬与争议，关于测试结果，关于甲骨文，关于国产数据库以及数据库的未来。

榜单之上

仔细翻看榜单不难发现，其他厂商提交的时间大多是在2010年、2011年。我们确实需要清醒地认识到此次到打败的是九年前的Oracle在这一领域的测试，全面超越Oracle还有一段路要走。不过，这次榜单更新的意义不仅在于此。在榜单的测试结果比较之外，蚂蚁金服OceanBase的上榜更代表着传统数据库与分布式架构之间的较量。

▲更新后的TPC-C排行榜

过去，由于在金融、电信、航空等关键行业必须确保数据库的可用和稳定，无法给新兴的国产产品试错空间。而电子商务完全是新兴领域，对于阿里巴巴而言，双11的交易规模，逐渐超出甲骨文的经验范围，花钱如流水似的采购甲骨文设备以及由此带来的运维难度攀升，激发了他们趟出一条新路。

TPC-C标准模拟了经典商品销售付款场景来做测试，通过每分钟创建新订单数量来评价数据库的性能和性价比。TPC-C测试需要考察三年软硬件总费用，如果采用独立部署的模式，需要购买全部硬件。据悉，第二名甲骨文测试的软硬件总体成本大约3000多万美金，而OceanBase采用阿里巴巴公有云提供的ECS云服务器，测试多长时间就租用多长时间，使得测试成本大幅降低。

解释的更详细一些就是，其它数据库采用的是专用硬件（专用服务器+专用高端存储），OceanBase采用的是基于普通PC服务器的分布式架构。采用分布式架构之后，OceanBase的硬件成本大幅优于专用硬件。除了性能之外，自主可控、节约成本是其更厉害的优势。

此外，OceanBase是在阿里云支持下完成了此次TPC-C测试，总共使用了207台ECS i2云服务器。由于TPC-C模拟的是银行的交易核心，对稳定性和宕机恢复都有严格的要求，说明OceanBase能够在阿里云上提供金融级的可靠性。

传统数据库与分布式架构数据库之间的较量，不止停留在比拼榜单、极限性能的较量上。这也是不同商业理念的更替。

分布式架构代表着「云+数据库」的时代。相较于传统数据库，原有的流程将会被打破，原有商业模式下的链条被改变，用户的使用方式和体验也会完全不同。这是一个全新的赛道。其中，AWS和阿里云扮演着打头阵的角色。

在实际生产当中，2014年，AWS推出了原生企业级数据库Aurora，并在2018年宣布内下线了88%的甲骨文数据库并代以自研的数据库，还宣布将在2019年内全部下线甲骨文的数据库产品。

在中国，阿里云从2012年就开始强调去IOE，淘宝在2013年下线了最后一个Oracle，2014年支付宝交易系统替换了Oracle。2016年支付宝总账全面用OceanBase替换Oracle。并在今年成功推出了云原生数据库POLARDB。现在，基本各家云计算厂商都有自己的数据库产品，比如腾讯云有CynosDB，华为有GaussDB。

云计算厂商向数据库领域迈进的号角已经吹响。

进击之路

可以感受得到的是，过去几十年是传统数据库的高光时刻，根据相关数据显示，截至2017年数据库市场总规模高达368亿美元，其中传统数据库一度占比逾80%。

市场不是一成不变的。随着数据的爆发式增长以及复杂分析需求的出现，助推了云计算的发展，进而又倒逼数据库的进化。今年上半年，时任阿里云智能数据库事业部负责人李飞飞在发布会上表示，「自70年代的关系型数据库开始，迄今为止已经有50余年的历史了，眼下的数据库已经到了一个变革的关键节点，即从马车时代到汽车时代的更迭。」

这个「汽车时代」指向的就是以「云+数据库」的分布式关系数据库。

回过头来看，从2010年起，云计算厂商开始进入数据库行业，将传统数据库服务变为一种云计算模式下的新兴商业模式，从而开创了「云+数据库」的新型数据库形态。「数据库」的加入也改变了云计算的服务属性：从主要提供计算能力到增添了企业级服务的色彩。这也为云计算厂商们增添了竞争筹码。

不过，以甲骨文为代表的传统数据库厂商并没那么容易替代。数据库的核心能力包括性能、成本、功能、生态等等，新产品的超车不仅仅考虑技术的性能，也需要考虑商业竞争环境。

在更广范围的底层核心技术突破、产业生态建设等方面，国产数据库仍面临挑战。眼下的云原生数据库还没有真正步入技术与市场的成熟阶段，无法真正取代客户对传统数据库的需求。刚出道的新星想立刻撼动老大哥已经建立完的生态护城河，显然并不现实。但从电商、云服务等新兴领域切入的换道超车，已在进行中。

对于此次OceanBase登顶数据库界「世界杯」，从「打破核心技术垄断」的角度讲，落后不可耻，奋勇追赶就好，比起9年前，今我们可以看到：交易型数据库方向，国产数据库公司在取得扎实的成绩。在云计算潮流中，市场竞争形势已经不一样了。终于看到，国内自研数据库领域有了能与国际顶尖产品同台竞技的实力。

不可否认，中国科技在整体的基础技术方面依旧差距明显，但大厂们已经行动起来了，在新的技术浪潮中上演一次次的换道超车。即使过程会漫长，但相匹配的生态系统和市场份额也只是时间问题。

最后，引用记录中国改革开放的《激荡三十年》中的一句话，「当这个时代到来的时候，锐不可当。万物肆意生长，尘埃与曙光升腾，江河汇聚成川，无名山丘崛起为峰，天地一时，无比开阔。」