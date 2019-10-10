任正非以210亿元位列2019胡润百富榜第162位

IT之家10月10日消息 2019胡润百富榜今日揭晓，马云家族以2750亿元位列第一，马化腾以2600亿元重返第二，地产商许家印以2100亿退居第三。

此外，何享健、何剑锋，杨惠妍家族，孙飘扬、钟慧娟，黄峥，丁磊，王健林家族，严昊，张勇、舒萍进入前十。其中拼多多黄峥成为首位进入前十的白手起家80后，财富一天涨一个亿，过去一年涨了400亿，以1350亿位列第七。

值得一提的是，华为任正非财富也上涨了24%，以210亿元位列榜单第162位。