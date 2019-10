2009年1月3日,中本聪挖出了第一笔比特币,并在创始区块里留下了一段永远不可修改的话语“the time 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”。标识着比特币诞生的初衷.....

视频链接:点此观看

2011年左右,比特币挖矿进入一群中国少年的视野中,至此比特币在中国落地生根.....

2012年,以美国蝴蝶实验室宣布制造Asic矿机为开端,浩浩荡荡开启了一段比特币的矿机争霸战....

再到前段时间,比特币矿机制造商比特大陆宣布上市,巅峰时估值达150亿美元。不可否认,比特币挖矿已经成为了一个价值千亿的庞大产业,而且随着市场的发展(数字货币市场总值正在向万亿美元进发),这个产业也会越来越大。如果读过我们上一篇文章《挖矿是什么意思》的朋友,就能明白为什么会出现这种结果。而今天,小K君就给大家讲一讲,更底层的东西,最初比特币挖矿的原理,到底是什么?

比特币的挖矿原理,简单来说就是一个数据的记录过程。我们都知道,比特币其实是区块链技术最知名的一个应用,而区块链的本质,又是一个人人都可以参与数据处理的数据库,比如数据更新、记录这些事。

那么每隔一段时间,就需要有人将之前没有经过大家确认的交易数据收集起来,进行处理。问题就来了,因为区块链是一个去中心化的体系,也意味着不存在一个所谓的公司或者团队来主动维护网络的运行,那这个工作谁来做?大家总不能平白无故帮你干活吧?而且,进来参与数据处理的人多了的话,用谁处理好的数据进行记录也是一个问题。

区块链最初的创始人中本聪就设计了一个特殊的机制。大家都能参与进来做数据处理,谁处理的最快最好,谁就能获得数据的记账权,并获得相应的比特币奖励(这实际也是比特币的发行过程),所以挖矿机制的实质就是解决上面的两个问题。

但是里面这个“最快最好”是明确要经历一系列流程的:

首先矿工们(处理数据的人)要收集还没有被记录的原始交易信息,检查一下这些信息是否有问题,并将其归集到一个数据块中。

而每隔一段时间(大约10分钟左右),就需要大家来进行数据处理,而且只有一个人可以记账成功。矿工们在打包好数据块之后,就需要通过解决一系列密码学难题,来争夺唯一记账的权力。这个密码学难题具体是通过大量的计算寻找一个散列运算值,也叫做哈希值。因为里面应用的散列运算是不可逆的,所以想要查找到符合要求的哈希值是非常困难。

当矿工找到了符合要求的哈希值之后,就可以向全网广播自己的处理结果。其他的矿工则接收并检验这个数据块是否符合规则。如果大部分觉得没有什么问题,满足要求的话,那么这个矿工打包好的数据块就会连接到整个区块链上,被所有人接受,并获得相应的比特币奖励。

这就是比特币挖矿的工作原理,整个过程有点像一个海贼王留下了大笔的金银珠宝,然后跟所有人说,去寻找吧,谁能找到开启我宝藏大门的钥匙,谁就能获得我的全部财富。

当然,这仅是小K君以比特币为例,讲述了一下挖矿对区块链起的作用,总的来说,挖矿是区块链生态中的重要环节,不仅解决了谁来处理数据的问题,更重要的是,它让越来越多的人参与进了区块链网络的建设,参与进来的人越多,整个区块链就越加的去中心化,参与数据确认的人也就越多,我们的信息数据也就越安全。

随着区块链的大规模普及应用,挖矿行业会越来越大,相信未来,挖矿可能会跟人工智能行业中的AI数据训练师一样,成为一个社会级别的基础行业。到那个时候,矿工改变世界,可不是说说而已!