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美国航空计划将波音737MAX机型复飞时间推迟至明年1月中旬

2019-10-10 10:33:05来源：新浪科技作者：焱燚责编：阿迷评论：

美国航空计划将波音737 Max机型复飞时间推迟至明年1月中旬，航空监管机构目前也尚未表示何时将允许该机型复飞。

在2018年10月到今年3月的5个月时间里，印尼狮航和埃塞俄比亚航空接连发生波音737 Max系列飞机坠机事故，共导致346人死亡。两起致命空难发生后，波音737Max机型自3月份开始遭全球航司禁飞。

该机型的停飞迫使航空公司取消了数千个航班，推高了成本，降低了利润。美国航空周三表示，第三季度取消的9475次航班使该公司的税前收入减少了约1.4亿美元。

波音公司曾表示，预计美国联邦航空管理局（FAA）将在第四季度批准737Max机型复飞。调查人员认为飞行控制程序出现故障导致事故，该公司已为飞机开发了软件修复程序，但FAA尚未批准。

包括欧洲在内的一些监管机构对这款飞机的设计表达了担忧，波音公司首席执行官丹尼斯·穆伦伯格（Dennis Muilenburg）上个月表示，世界各地的官员可能不会同时批准这款飞机复飞。

美国航空表示，复飞计划的改变将迫使其取消每天约140个航班。该航空公司此前预计，这些飞机将在12月初返回其机队进行商业服务，与其他航空公司一样，该公司不得不一再推迟飞机复飞时间。

美国西南航空（Southwest Airlines）原定于1月5日之前复飞，而美国联合航空（United Airlines）预计将于12月19日恢复该机型航班。

美国航空表示，计划从1月16日开始“逐步”对737Max机型复飞。计划改变将于10月13日生效。

航空公司高管表示，他们正在与波音公司就停飞获得赔偿一事进行谈判。美国航空首席执行官道格·帕克（Doug Parker）表示，该航司已经与波音进行了对话，但目前还没有确切的数字。

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关键词：波音波音737MAX

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