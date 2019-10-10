山东省工业和信息化厅：2023年5G将带动关联产业增加值超6500亿元

近日，山东省工业和信息化厅发布了《关于加快5G产业发展的实施意见》征求意见稿（下称《意见》），并向社会公开征求意见。

《意见》确立了山东省5G产业发展的总体思路及主要目标。总的想法是“以网络建设为基础、以应用示范为突破口、以产业发展为主攻方向”，通过5G组网和融合应用，最终带动相关制造业加快发展。

《意见》提出，2019年，开展商用试验和选点部署，完成济南、青岛、烟台核心城区网络覆盖，建成5G网络示范区；2020年，完成市区政府机构、热门景点、大型场馆、交通枢纽等有重点应用需求的区域网络覆盖，主城区提供5G商用服务，加强重要建筑物内室分系统建设；2023年，逐步覆盖重点乡镇、农村，提升室分系统建设规模，优化室内外网络覆盖广度和深度。

争取到2020年，实现设区市城区有重点应用需求的区域5G网络连续覆盖，在全国率先实现5G规模商用；对行业发展支撑带动作用初步显现，形成一批可复制可推广的应用解决方案；5G应用技术研发及产业化步伐加快，重点企业实力增强，培育一批拳头产品，产业集聚能力和市场竞争能力不断增强。

到2023年，实现县级以上城区5G网络连续覆盖，网络规模、用户规模、流量规模居全国前列；5G与垂直行业应用深度融合，对行业发展支撑渗透作用显著增强；基于5G与产业融合新业态新模式不断涌现，对全省数字经济建设赋能作用显著提升；打造一批引领产业发展的创新平台，在5G关键技术、前沿技术方面形成标志性成果。培育或招引龙头企业5-8个，培育具有核心竞争力5G产业链优势企业100家以上，打造1-2个百亿级产业集群，带动新一代信息技术等关联产业增加值超过6500亿元。

《意见》显示，山东还将推出多项政策大力保障5G发展：鼓励各市设立5G发展专项资金及基金，积极引导社会资本参与5G创新活动；鼓励省内高校设立5G相关专业；减免基站租赁费、资源占用等费用，将符合条件的5G基站纳入电力直接交易，降低用电成本。