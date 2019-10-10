三星电子：将投资110亿美元开发下一代显示器产品

三星显示器公司计划投资13.1万亿韩元（约110亿美元），用于开发和制造下一代显示器产品，以此来应对来自中国竞争对手的供应和价格压力。

在韩国总统文在寅以及三星电子公司副董事长李在镕共同出席的一个活动上，三星宣布了这一计划。这项投资被视为是三星重塑显示器行业的一个举措，同时此举还能帮助三星保持其在全球市场上的领先地位，以及在韩国市场上的主导地位。文在寅表示，韩国政府将投资大约4000亿韩元，推动下一代显示器的开发。

该公司在一份声明中表示，他们将在峨山建立一条量子点显示器生产线，并将于2021年开始投产，初期年产能为3万块大于65英寸的面板。之后产能将会有所提升，该公司还制定了一个截止到2025年的长期发展计划。该公司补充说，这项投资将会创造8.1万个就业岗位。

三星与同样来自韩国的LG Display目前正在应对来自京东方科技集团等中国供应商的激烈竞争。最近今年中，京东方提升了液晶显示器的制造能力，并且开始涉足下一代屏幕技术。为了解决利润率下降和客户流失等问题，三星正在推进量子点显示器的开发工作。

三星继承人、公司实际领导者李在镕承诺，该公司将在显示器业务上进行长期投资，并且称显示器业务是三星的三大支柱业务之一，与储存芯片业务以及智能手机业务同等重要。李在镕还表示，三星是世界显示器技术上的领先者。随着商业环境的恶化，以及韩国和日本之间出现的贸易争端给显示器原料的供应带来的不确定性，该公司依然希望在这个市场上进行押注。本周，三星表示其季度利润下滑超过了50%，下滑幅度低于分析师的预期。

三星是韩国最大的企业，也是世界上最主要的高利润OLED显示器生产商，但是该公司去年遇到了困难，主要原因是来自苹果的订单锐减，后者的iPhone XS销量表现远远低于预期，消费者对此设备并没有产生预期中的兴趣。尽管分析师认为消费者对今年新款iPhone的需求将会有所回暖，但是在关键的假日购物季，iPhone 11 Pro的销量依然有待观察。