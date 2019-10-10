路透社：苹果下架香港暴徒好帮手App

IT之家10月10日消息 据路透社报道，苹果公司9日称，已经下架香港暴徒好帮手App，原因是出于安全考虑。

近日，苹果公司上架了一款曾被其禁止上架的香港地图应用，应用名为“HKmap.live”，该应用名为提供交通资讯、方便市民出行，实则通报警方行踪、便利暴徒从事违法活动。该应用是一个名为“HKmap.live全港抗争即时地图”的网站的手机版。该网站能即时显示香港警察所在的街头区域而被“乱港暴徒”广泛使用，用以“躲避”警察的逮捕。

苹果在致FOX Business的一份声明中说：“我们了解到，有人使用HKmap.live这样的应用来危害执法人员和香港居民。香港的许多相关客户都已就此应用程序与我们联系，我们立即开始对其进行调查。该应用程序会显示警察的位置，我们已经与香港网络安全和技术犯罪局进行了核实，该应用程序已用于瞄准和伏击警察，威胁公共安全，并且犯罪分子已使用该应用程序来伤害他们所知没有执法部门地区的居民。此应用违反了我们的准则和当地法律，我们已将其从App Store中删除。”

人民日报此前曾发布评论文章《人民锐评|为暴徒“护航”，苹果公司想清楚了吗？》，严厉指责了苹果App Store针对一些毒软的审核批准上架机制，以及苹果音乐商店上架港独歌曲的情况。