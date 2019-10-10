京东10.10领券指南：领华硕529-500元神券，红米K20+AirDots仅1699元

10月10日，华硕可领529-500元神券，红米K20+AirDots仅1699元，三星128GB红色plus升级版内存卡低至99.9元：
视频红包答案：
【紧实】、【3步】、【一公斤】、【皇家幼犬粮】、【5.5厘米】、【刀叉并用切一口】、【垃圾桶】、【闪充3.0】、【三摄】、【微q8开】、【放大变焦】、【王者荣耀】
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