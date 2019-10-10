华为首款智能眼镜长啥样？GENTLE MONSTER × HUAWEI Eyewear 体验

在北京时间4月11日的华为P30系列发布会上，除了新品手机，华为还正式推出了旗下第一款可穿戴智能眼镜：GENTLE MONSTER×HUAWEI Eyewear（以下简称华为Eyewear），它是华为与潮流墨镜品牌GENTLE MONSTER共同打造，并于8月21日开启预售，9月13日正式开卖。从它进入到人们视线后直至今日，在各大电商平台上无一例外都是缺货的状态，华为官方商城也是标注“稀缺货源每天10:08限量销售”的字样。IT之家也有幸拿到了这款智能眼镜，经过一段时间的体验后，月生来和大家分享一下自己的使用感受。

▲GENTLE MONSTER×HUAWEI Eyewear

说到智能眼镜，我想很多朋友首先会联想到谷歌的谷歌眼镜——Google Project Glass，在2012年的4月5日，它来到了人们的视线当中。作为一款创新产品，谷歌眼镜的问世让众多数码爱好者产生了浓厚的兴趣，它在当时产生了不小的轰动，甚至有很多其他厂商想参与到类似产品的生产当中。但由于当时技术有限，外加成本过高、易分散注意力等问题，导致这款充满极客风格的产品迟迟没有普及到大众当中，这未免有点小遗憾。好在谷歌并没有完全砍掉这一项目，希望他们会在不久的将来带给我们更多的惊喜。

▲谷歌眼镜（图源网络）

而华为Eyewear则没有走极客风的路子，与GENTLE MONSTER品牌下其他款式的眼镜相同，这是一系列充满时尚风的智能眼镜。华为Eyewear一共有5款型号，分别是SMART JACKBYE-01，SMART EASTMOON-01，SMART ALIO-01，SMART ALIO-C1和SMART SOUTHSIDE-01，乍一看根本分不清哪个是哪个@[email protected]，大体上分为太阳镜和光学镜两种。

▲GENTLE MONSTER×HUAWEI Eyewear系列

老实说，当月生第一眼看到光学镜的款式，可以说是非常心动了，然而在公布售价后，顿时心凉了一大截，相信有一些朋友看到售价后，也会说“打扰了”。但稍微了解一点GENTLE MONSTER这个品牌，再看看该品牌下的其他眼镜产品后，似乎也能接受（我接受但我买不起🤣），因为它本身就是奢侈品的定位嘛。著名奢侈品牌“路易威登”的东西也很贵，但咱们也不能说它的定价不合理。在市场消费定位上，奢侈品牌就是为少数“富贵人”服务的。作为奢侈品牌必须制造望洋兴叹的感觉。让大多数人产生可望不可及的感觉是奢侈品牌营销的使命。所以我认为我们不应该有“一个智能眼镜居然这么贵”的想法，而把它看成“一款具有多媒体功能的奢侈品牌太阳镜”似乎会更合适一些。

作为华为首款布局智能领域的产品，华为Eyewear的设计原则很简单，它是一款佩戴方便的时尚眼镜，而智能特性仅作为眼镜的加分项，让信息获取或交互更加简单。在功能侧，华为利用自己的技术积累，将众功能集成在小小的眼镜腿当中。如果单单看外观，华为Eyewear也许并不会使人联想到它智能眼镜的定位。这样的设计没有突兀感，保证了眼镜整体外观的美观与和谐。

任何产品都有相对应的目标人群，对于华为Eyewear，我认为它的目标人群特点为：时尚个性，关注自身形象，希望通过服饰使自己更加独特；追求品质生活，不向低劣产品妥协；同时又热爱创新科技，敢于尝试前卫设计等等。

言归正传，我们来看看这款产品如何。

先来看看包装，IT之家拿到的华为Eyewear为SMART EASTMOON-01，它的包装盒为抽屉式设计。打开包装盒，就能看到里面的眼镜盒了，眼镜直接装在眼镜盒当中，说明书及充电线位于眼镜盒下方的小盒子里。

▲包装盒

然后来看看眼镜盒部分。眼镜盒通体为白色皮质设计，通体只有一个隐藏式的按键可供交互操作，底部为Type-C的充电接口。

▲眼镜盒

打开眼镜盒，终于可以看到眼镜本尊了。华为Eyewear的镜架部分为黑色板材设计，镜框和镜腿的连接部分则是金属，镜腿侧面为“GENTLE MONSTER”标志，内侧有英文拼写的“HUAWEI”字样，与GENTLE MONSTER的其他款式眼镜相同，华为Eyewear仍然有着经典的设计风格。眼镜的整体重量只有40克左右，非常轻巧。此外官方宣称支持IP67级别防尘防水，以满足基本的日常使用需求。眼镜通体没有任何按键及接口，只有镜腿上有两个麦克风开孔，可以说是非常简洁的设计了。

▲眼镜

阅读完使用手册后，使用手机下载对应App进行连接。华为Eyewear支持蓝牙5.0技术，并在EMUI 9.1以上版本支持开盒自动连接，月生尝试用它连接到自己的P30 Pro上时，手机上弹出了提示框，它与苹果AirPods连接iPhone以及vivo TWS Earphone连接vivo手机时弹出的提示框很相似，其中包含眼镜以及眼镜盒的电量信息，一目了然。

▲眼镜连接手机提示框

眼镜对应的手机App也十分简洁，通过App可以了解到电量信息，进行产品设置，并可以通过它升级眼镜固件等。不过连接完成、设置完毕后，除了升级固件，后续基本用不到App了，这点有些可惜，如果App的功能更加丰富一些就更好了。

▲App截图

一切准备就绪后，月生戴上了这副眼镜。在手机与眼镜配对成功后，每个时段首次佩戴时会听到眼镜右腿的语音播报问候语，包含三个时段：早上5:00-11:59，下午12:00-17:59，晚上18:00-23:00（早上好，下午好，晚上好）。交互操作全部通过触摸眼镜腿实现，通过双击镜腿，可以完成接听/挂断通话，播放/暂停以及唤醒语音助手等操作。值得注意的是，这个功能默认为关闭状态，需要时可在App中手动开启。

若用户在App中开启了唤醒语音助手功能，在听音乐或者待机时，通过双击用户所设置的镜腿，便可唤醒手机的语音助手功能。虽然这款眼镜是华为与GENTLE MONSTER共同打造，但在其他品牌的手机中同样可以唤醒其自带的语音助手，兼容性上还不错。同样的，在听音乐时，通过双击用户所设置的镜腿，可以进行音乐播放/暂停操作。同时，在用户开启“唤醒语音助手”或音乐“播放/暂停”功能时，会默认开启接听/挂断通话功能。来点时双击任意一侧镜腿即可接听，通话中双击即可挂断电话。（所以打电话时不要瞎摸镜腿，免得误操作🤣）

此外，华为Eyewear的镜腿中包含了多种精密传感器，支持佩戴检测，摘下眼镜时就自动暂停音乐，15秒内重新佩戴即可恢复播放。

华为Eyewear采用双扬声器设计，其独特设计的音腔可以让声音形成指向性的音腔，从而减少声音的外泄。实测在IT之家相对安静的视频室中，在能够正常听歌的音量下，旁边的正正说他听不到我在听什么，而只有音量开到很大，有点承受不住的时候，正正才听见了华为Eyewear播放的音乐声。双扬声器的加持下，立体声效果明显，音质肯定和专门用来听歌的耳机比不了，但休息时刻听听小曲儿也足够了。至于看视频，嗯？总觉得带个墨镜看视频蠢蠢的，还是不要尝试了吧。

▲双扬声器设计

除了双扬声器，华为Eyewear还在镜腿上采用了双麦克风降噪，降噪原理和现在的大多数手机相同，通过对所采集噪声的声相反相处理与采集到的通话声音相耦合，从而达到减小通话噪音的效果。实测在充满车流的马路边进行通话，接听方能够清晰听到通话内容。这项功能非常适合开车的朋友在驾驶途中接打电话，不用靠边停车拿起手机，也不用担心使用车载音响而泄露隐私等问题。

▲双麦克风降噪

既然是一款智能眼镜，它肯定是要用电的。而有趣的是，华为Eyewear眼镜本体无任何接口，所有的充电、配对等操作都是通过眼镜盒完成。在充电方面，眼镜盒采用的技术不同于现有手机的无线充电技术，而是NFC非接触式无线充电技术，只需将眼镜放在盒中，即可开始充电。NFC无线充电技术可以有效拓宽充电区域，从而不需要特别准确地对应充电位置即可完成充电操作。这种更加灵活的设计也使得两个镜腿在充电盒中同时充电成为可能。（难怪我手机一靠近眼镜盒就触发刷卡功能，原来是NFC啊🤣）

▲充电方式

华为Eyewear的电池容量为85mAh，官方宣称单次充电可持续通话/播放音乐2.5小时以上，再配合电池容量高达2200mAh的眼镜盒使用，可以实现通话/播放音乐8小时。

在镜片上，华为Eyewear均采用了蔡司镜片。蔡司的镜片以精细研磨，误差低等优质特性深入人心。索尼的小蓝标镜头有多香，用过的朋友都知道。

镜框部分，华为Eyewear使用了高端板材：醋酸纤维，这也是高端眼镜品牌中常见的材质，其优点是深色板材不管经过多少次抛光，都能够确保每一个部位颜色的相同。

其他数据方面，月生汇总了一张表格，大家可以自行了解一下。

▲配置参数

总结来看，作为华为首款智能眼镜，GENTLE MONSTER×HUAWEI Eyewear它并不是那种充满黑科技的极客风产品，而更像是普通眼镜与蓝牙耳机的结合。外观上，它很时尚，很适合年轻人使用；功能上，它的智能特性仅仅作为眼镜的特性加持；售价上，GENTLE MONSTER×HUAWEI Eyewear系列的光学镜版1999元起，太阳镜版2499元。从售价来讲，也许很多人会望而兴叹，我自己也是，而抛开售价单独看产品，月生还是很喜欢这款时尚又个性的眼镜的，真要指出不足之处的话，我个人认为如果能有更丰富的功能，那就再好不过了。

最后，感谢大家阅读到这里。那么对于这款GENTLE MONSTER×HUAWEI Eyewear，不知道大家有什么看法呢？

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