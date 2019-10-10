《哪吒之魔童降世》将于10月11日16点全网同步上线

IT之家10月10日消息 电影《哪吒之魔童降世》今天官方宣布将于10月11日16:00上线全网平台播出。届时，该片将会登陆爱奇艺、腾讯视频、优酷视频、哔哩哔哩等平台。

目前，电影《哪吒之魔童降世》以49.7亿元的票房成绩在总票房排行榜上位列第二，仅次于《战狼2》，如今该片终于宣布要登陆视频网站了。

作为今年国内火热的动画电影，《哪吒之魔童降世》此前也被中国内地送选美国电影艺术与科学学院，该片将竞逐奥斯卡“最佳国际电影”奖。