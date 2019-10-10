沃尔沃品牌下的首款纯电车型XC40即将登场，加入Google车载系统

沃尔沃从去年年初就表示要开始研发纯电车型，到现在一年半过去，它们总算到了要拿出作品的时候。再过没几天，沃尔沃品牌下的首款纯电车型XC40就要正式登场，而除了那些经典的“沃尔沃式”家族设计元素以及大家已经了然于胸的双电机配置外，最近沃尔沃放出的内饰图也宣示着它们将会拥抱Google车载嵌入式操作系统Android Automotive。

在智能系统方面各种放飞自我的大佬们，转移到汽车领域便开始有些束手束脚，这也是为什么即使我们已经见到过了无数基于Android以及Linux开发的魔改，但他们大多时候都不算好用，而Android Automotive可能会改变这一切。

Google在2014年首次推出了Android车载系统的预想，他们希望通过更好的人-车-手机互联，来让用户在控制车辆时保持专注（至少在讯息传入以及使用地图时不用低头看手机）。所以在Android Automotive中，你可以通过车载系统来接打电话、使用比大多数车载系统地图都好用的Google Map、以及保持安全驾驶状态也能进行系统控制的Google Assistant，总之在保证了足够好用的前提下，也给使用者带来了足够安全的体验环境，同时Android Automotive甚至还会在Google Play中提供一众特别为汽车打造的专属娱乐应用。

Android Automotive的加入对于纯电版本XC40来说绝对算得上巨大加持，毕竟在饱受那些愚钝的车载系统折磨之后，纯电XC40可能是你近期能买到的最便宜的搭载Android Automotive嵌入式系统的车型。当然对于国内用户来说，想要使用满血版的Android Automotive大概有些困难，不过像Android系统一样，Android Automotive同样拥有相当开放的环境，OEM厂商们大概最终还是可以尝试以Android Automotive为基底打造出一套适合国内用户使用的新系统吧。