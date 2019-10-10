亚洲第一家！阿里云通过欧洲汽车行业TISAX认证

近日，阿里云正式通过了欧洲汽车行业TISAX（可信信息安全评估交换机制）认证，成为亚洲第一家通过该项认证的云厂商。

评估中，阿里云获得TISAX第3级最高标准。这是TISAX认证的最高级别，符合开发自动驾驶汽车所需处理的人工智能系统等相关敏感数据的最高级别。审计方是德国第三方审计机构PWC，其现场审计人员也是德国关键基础设施（CII）的标准创始成员之一。

据了解，如今智能化汽车每天能产生20GB的数据。未来拥有更强自动驾驶能力的汽车，预计每秒就能产生10GB的数据。这意味着智能汽车需要云端数据中心实时提供存储、处理和分析。此外，保险公司、高精地图厂商、车联网运营服务商等等汽车行业相关的公司也需要数据分析技术支持。

随着欧盟GDPR法规生效，全球各地对数据安全愈发重视。TISAX由德国汽车工业协会（VDA）创办，欧洲网络交换所（ENX）监管。“TISAX认证”被欧洲汽车行业相关方（主要是汽车整车制造商）用于内部评估、供应商评估，是各方相互信息交换通用的信息安全评估机制，也是为欧洲汽车行业提供服务的门槛。宝马、奔驰、奥迪等欧洲众多汽车知名品牌及相关企业均是其组织成员。

公开信息显示，宝马、戴姆勒、沃尔沃、大众、博世、舍弗勒等汽车行业知名品牌都与阿里有相关合作。此次，阿里云通过TISAX认证，将帮助更多汽车行业客户快速接入符合行业标准化认证的云服务。