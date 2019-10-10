任正非：5G专利许可给美国公司对华为是有利的

IT之家10月10日消息 今日，华为心声社区公布了2019年9月19日任正非接受美国《财富》杂志采访纪要；任正非回应了华为愿意把自己的技术许可给美国公司的这一决定。他表示这件事情对华为是有利的。一方面缓和了国际关系，另一方面增加了竞争对手。竞争对手如果不强，华为公司也会衰落。

《财富》杂志CEO Alan Murray表示，前两天您（任正非）做出了一个非常不同寻常的建议，说是华为愿意把自己的技术许可给美国公司。华为历史上没有这么做过，华为此举是想缓解安全担忧。您的橄榄枝抛出去之后，有没有美国公司联系您？您认为，未来会不会有美国公司联系您呢？

任正非对此表示愿意遵循国际惯例FRAND原则，把5G专利以公平、无歧视的方式许可给美国公司；5G专有技术，包括完整的5G全套网络技术，完全无保留地独家许可美国公司，这样世界各国公司同时起步，在新技术上继续竞争；美国可以选择以美国通用芯片为主体的5G基站，也可以选择“美国通用芯片+华为芯片”的方式，如果需要华为的5G芯片技术，也可以转让许可。

此外，任正非还表示这件事情对华为是有利的。一方面缓和了国际关系，另一方面增加了竞争对手。竞争对手如果不强，华为公司也会衰落。从这个角度出发，我们持有完全开放的态度。

任正非认为，未来信息社会的市场会非常宽广，还有更大的空间，充分容得下多个大公司、千万个小公司服务、竞争。当华为公司在很多领域上称霸世界的时候，可能离死亡也就不远了。

据了解，此前美国经济学家托马斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）接受华为创始人及CEO任正非邀请，参观了华为深圳总部。任正非第一次提出，如果美国这个没有本土5G网络制造商的国家仍不信任华为，不允许华为在美国大规模安装设备，他可以将整个华为5G平台许可给任何有兴趣的美国公司，以完全独立于华为开展5G的制造、安装、运营。