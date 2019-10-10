尼康Z一机三镜发布：Z50售价5880元起，新夜神破五万

如早前传言所说，尼康在10月10日正式发布了Z系统一机三镜，APS-C画幅微单Z50售价5880元起，新夜神Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct售价54800元。

Z50是尼康首款DX格式也就是APS-C画幅微单相机，机身尺寸为126.5 x 93.5 x 60mm，空机重395g，安装SD卡和EN-EL25锂电池后全重450g，内置蓝牙4.2、双频WiFi，单块电池可拍摄320张照片。

相机CMOS传感器面积为23.5mm x 15.7mm，总像素2151万，有效像素2088万，是目前APS-C微单中像素最低的相机，不过高感能与全幅相媲美，原生感光度范围为ISO 100至ISO 51200，可扩展至IOS 204800。传感器支持电子快门、电子前帘快门和机械快门三种曝光方式，机械快门最高速度为1/4000s，闪光同步速度为1/200s，在使用机械快门、RAW 14bit下最高连拍为5FPS，将RAW精度降低到12bit后最高连拍速度提高到11fps，支持30FPS的800万像素电子快门连拍。在拍摄视频时，在无裁切画幅下最高可拍摄[email protected]、[email protected]视频，视频最高光度为ISO 25600。

Z50使用了一个复合自动对焦系统，支持相位差、对比两种对焦方式和人眼识别对焦，对焦点数量为209个，相位差对焦可在–2至+19EV（@ISO 100、f/2.0）亮度范围内工作，对比对焦可扩展至–4至+19EV，测光系统测光范围是-4至+17EV（@ISO 100、f/2.0）。

在其它方面，Z50提供了3.5mm麦克风接口、GN7的内置闪光灯，搭载了一个EVF与翻转触摸屏，EVF采用236万像素、0.39英寸的OLED面板，放大率为1.02倍，视点19.5mm，屏幕只能向下翻转。单机身售价5880元，单镜头套机售价6980元，双镜头套机售价8590元。

为了配合APS-C画幅，尼康同时推出了Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR、Nikkor Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR两支套头。Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR由7组9片镜片组成，其中1片是ED镜片、4片是ASPH镜片，等效全幅24-75mm视角，能提供4.5档防抖，重量135g，单镜头售价2180元。

Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR是一支长焦镜头，由12组16片镜片构成，其中1片ED镜片，等效全幅75-375mm视角，最近对焦距离只有0.5米（@50mm），防抖可达5档，对焦系统通过步进驱动，重量405g，单镜头售价2500元。

新夜神Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct是Z系统最贵的镜头，售价达到54800元。它由10组17片镜片构成，其中4片是ED镜片、3片是ASPH，ASPH通过研磨而成，带纳米结晶镀膜、氟镀膜和抗反射高清镀膜，仅支持手动对焦，单镜头重2KG。