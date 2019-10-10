诺基亚、阿联酋电信完成全球首个单载波太比特级外场试验：速率达1.3Tbps

IT之家10月10日消息 据官方消息，诺基亚携手阿联酋电信在现有光纤网络上实现每波长净信息速率1.3Tbps，全球首度突破太比特级大关，创下光纤传输容量新记录。

诺基亚外场试验证明，阿联酋电信的现有网络可以支持更高的光波长比特率，用以实现5G极速移动宽带、光纤到户（FTTH）和数据中心互联（DCI）云服务等高带宽服务。与由低速率信道组成的光网络相比，更高的单波长比特率可节约电能和空间，简化网络，提高频谱效率和容量，最终降低每比特成本。

试验在阿联酋电信波分复用（WDM）网络长达93公里的光路上完成，通过多个波长实现了50.8 Tbps的传输速率，每波长净信息速率达1.3 Tbps，创下历史新高。凭借传输速率为100千兆波特的单光纤载波，太比特波长可利用贝尔实验室开创的概率星座整形（PCS）技术，对信号进行智能整形，使特定光路实现最大容量。诺基亚第三代光子业务引擎是首个用于实现概率星座整形技术的相干数字信号处理器，现已用于诺基亚1830产品组合中。

诺基亚在光传输领域有着悠久的发展历史，处于技术的最前沿。2007年，首次在现网中验证单载波100G传输，并分别在2010年和2013年率先将单载波100G和200 G波长实现商用。更近些时候，贝尔实验室光纤研究团队在2015年和2017年完成了第一个太比特传输实验室试验。

通过将以上成果应用到运营商网络中，贝尔实验室将进一步加速太比特波长网络时代的到来。

欧洲光通信会议近期于爱尔兰都柏林举行，会上发表的一篇PDP论文，公布了本次试验的详细内容。