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小米生态链总监：米家冰箱将普及风冷，核心尺寸段全面覆盖

2019-10-10 15:02:11来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月10日消息 今天上午，小米宣布米家风冷冰箱系列明天公布。现在，小米生态链总监大李同学表示，米家风冷冰箱是大家电战略重要一环，小米将开启风冷无霜普及风暴，彻底解决冰箱结霜。

尺寸方面，小米生态链总监表示不止一款，米家冰箱大冰箱小冰箱全有，全部满足大部分的家里尺寸环境。米家冰箱将有4个型号，宽度从474至833mm左右，深度575至678mm左右。

小米生态链总经理屈恒曝光了一张图，不过外观已经打码。

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关键词：小米冰箱

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