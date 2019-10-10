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realme X2 Pro采用VC液冷+超导碳纤维散热方案

2019-10-10 15:15:21来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月10日消息 今日下午，realme手机官方公布realme X2 Pro手机又一特性，采用VC液冷+超导碳纤维多重方案散热。

官方称，realme X2 Pro采用VC液冷+超导碳纤维多重方案；VC液冷面积高达1373平方毫米，同时叠加了超导碳纤维、多层石墨片等高效散热材质，100%全覆盖核心发热源，大幅降低温度；让手机时刻处于高性能状态，满分畅游大型游戏。

目前官方已经公布了realme X2 Pro手机的一些基本配置信息，这款手机采用的“流体屏”，为6.5英寸AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，支持90Hz屏幕刷新率。realme X2 Pro将采用双立体声扬声器，支持杜比全景声和Hi-Res认证等。

硬件方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，支持50W超级快充。此外，还具有12GB+256GB大内存版本。摄像方面，后置四摄，为6400万+1300万+800万+200万像素组合，具有115度超广角镜头和可进行20倍混合变焦的镜头；前置摄像头为1600万像素。

最后，realme X2 Pro手机将于10月15日上午10点在北京正式亮相。

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关键词：realme X2 Pro

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