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自媒体曝四家车企申请破产，猎豹力帆相继否认，众泰发声明称“虚假信息”

2019-10-10 17:53:13来源：猎云网作者：-责编：骑士评论：

近日，一份被认为是某股份银行的内部邮件的图片在网络上疯传。图片中写道，“据媒体公开报道：猎豹汽车、众泰汽车、华泰汽车、力帆汽车四家车企年底将进入破产程序，预计涉及上下游汽配供应商产业链合计约500亿元坏账。”

图片中称，“请各经营团队对存量客户是否涉及上述车企上下游产业链情况进行风险排查，如有涉及，应详细了解客户受影响情况，并根据影响程度及时制定风险缓解方案，请各分行于2019年10月10日(星期四)下班前，将风险排查情况(格式见附件)反馈分行”。

对于上述相关“破产”消息，据《中国经营报》报道，今日上午，猎豹汽车销售总部党总支书记兼副总部长田拥军在接受记者采访时称：猎豹汽车“没有破产这回事，从来没有想过要破产，也没有申请过破产”，公司目前正在努力地抓生产经营。对于相关图片信息的传出，田拥军称“有人在别有用心”。

力帆汽车新闻部张姓部长则表示，“那个(消息)肯定是不属实的，我们也不知道是哪里传出来的”。此外，对于力帆汽车当前面对的困境，该工作人员表示，公司经营发展当前确实面临着困难，不过一方面重庆市政府以及各个相关部门在积极帮扶，另一方面公司自身也在积极地寻求脱困的解决办法，包括公司债委会在按各项进度在稳步推进。

今日下午，众泰汽车发布声明称此为虚假信息，对于企业声誉造成严重损害，并已向公安部门报案。对于捏造虚假信息并发布者，以及在本声明发布后继续传播虚假信息者，众泰汽车保留追究其相应法律责任的权利，以维护众泰汽车的合法权益。

以下为众泰汽车回应原文：

严正声明

2019年10月8日，某自媒体发布的标题为“众泰汽车等四家车企年底就会进入破产程序，并涉及下游汽配供应商产业链500亿坏账”的虚假信息，连带着其他网络媒体上转载了根据该虚假消息衍生出的其他诸如标题为“xx银行对存量客户涉及部分车企产业链情况开展风险排查的通知”等虚假信息，这些虚假信息对众泰汽车的声誉造成严重损害，众泰汽车己经向公安部门报案。

为此，众泰汽车严正声明：

标题为“众泰汽车等四家车企年底就会进入破产程序，并涉及下游汽配供应商产业链500亿坏账”及标题为“xx银行对存量客户涉及部分车企产业链情况开展风险排査的通知”等其它相关衍生的信息内容是完全虚假的。

对于捏造虚假信息并发布者，以及在本声明发布后继续传播虚假信息者，众泰汽车保留追究其相应法律责任的权利，以维护众泰汽车的合法权益。

不忘初心、砥砺前行。众泰汽车真诚地感谢社会各界一直以来给予的关心、支持和正常舆论监督。希望社会公众和媒体自觉删除相关虚假信息，不造谣、不传谣。

特此声明！

众泰汽车股份有限公司

2019年10月10日

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关键词：汽车

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