是否被低估？华为估值1.2万亿元位列胡润百富榜市值第三

C114讯10月10日下午消息 提起科技企业，往年大家或许脑海里想到的都是阿里、腾讯这些互联网企业，而随着美国政府对华为的全球狙击，才让很多人知道原来国内还藏着一家那么厉害的企业。

最近一期的《雷克萨斯·胡润百富榜》给华为开出了人民币1.2万亿元的估值，排名第三，应该是中国非上市公司中最高的了；同时，榜单上华为创始人、总裁任正非以210亿元财富位列企业家榜单第162位。

但是有意思的是这个估值还不到华为2018年7212亿人民币收入的两倍（今年上半年其收入更是超过了4000亿人民币），并且也远远低于收入加起来还不及它的阿里（市值3.26万亿）和腾讯（市值3万亿）两家。可能与它一直被视为一家硬件公司有关，不像互联网企业有着极高的市盈率、市销率，但华为真正的价值显然被低估了。

另一个值得关注的是，华为是一家100%由员工持有的民营企业，任正非本人持股仅1.14%。相比之下榜单上排名第一、第二的马云家族和马化腾则分别拥有财富2750亿元和2600亿元。包括美国刚刚将华为纳入“实体清单”便急不可耐宣布断供的ARM的所有者孙正义，仅2016年就从阿里套现了上百亿美元。

跟许多人脑海当中华为是家手机厂商不同，成立于1987年的华为很早就在电信基础设施领域闯出一番名堂。2013年，它就超越了爱立信成为全球最大的电信设备供应商，而其2C的终端业务直至2018年方才超越2B的运营商业务成为收入最高的一块。

在最新一期《财富》世界500强排行榜中，华为以1090.304亿美元的营业收入排名第61位，较上一年的第72位提升11位。收入还在其次，更重要的是本身的竞争力。美国为什么不打压阿里、腾讯，偏偏卯着劲打压华为，甚至因为这样一家企业宣布进入“国家紧急状态”呢？

曾经有个笑话说中美领导用自家科技公司打牌，华为就是中方手里的“两王四个二”，思科、苹果……美方出什么都能管上。而不做房地产、不割韭菜能做到今天地步的，全国也是鲜有——小米、美团说自己不上市大家也就听听，华为说自己不上市基本都相信。

任正非曾经对此有过论述，他说，“华为不轻易允许资本进来，因为资本贪婪的本性会破坏我们理想的实现。我们只为理想而奋斗，不为金钱而奋斗”。华为本身也不差钱，2018年其经营活动现金流746.59亿元，资产负债率亦逐年下降至65%。另有媒体报道称，2019年上半年，其货币资金高达2497.31亿元，投资的理财产品总计超过700亿元。华为副董事长徐直军也在接受C114采访时表示，华为之所以能够每每跑在人前，就是因为不缺钱、且作为非上市公司决策简单。

2018年，华为的研发费用达到1015亿元人民币，占比销售收入14.1%，位列欧盟发布的2018年行业研发投资排名第五位；在过去十年中，在研发上累计投入超过4800亿元人民币。而尽管面临来自美方的种种打压，华为今年还计划在研发上投入1200亿元。

联合国下属的世界知识产权组织（WIPO）发布的数据显示，2018年，华为向该机构提交专利申请高达5405份，位居全球第一。此外，根据国家知识产权总局数据，今年上半年华为以2314件位列国内发明专利授权量第一。

那么在你看来，华为的估值是不是低了呢？