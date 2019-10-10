戴尔灵越13 7391体验：十代酷睿+MX250

早在8月份，代号Comet Lake的第十代酷睿在宣布之初，便有超过40款机型宣布加入到第十代酷睿阵营，首发阵容自然少不了戴尔的身影。从高端定位的XPS 13系列，到主流的灵越Inspiron系列，第十代酷睿在短短的一个月内开始全面铺货，官网甚至还通过降价促销带起了销量节奏。

从全新的外观语言、轻量化设计来看，这并非一次常规的处理器升级和模具更新换代。即便定位中端，我们仍然从戴尔灵越7000系列中看到了许多高端产品线的影子，眼前这台戴尔灵越13 7391就是很好的例子。

成功瘦身的0.955kg

0.955kg，这个重量恐怕在以往很难与灵越13联系起来。但这次戴尔在设计上的变化非常激进，不仅灵越13英寸版本最低重量压缩至0.955kg，尺寸大一圈的灵越14最低重量也仅有1.095kg。

能将重量压低到1kg以下很大原因在于灵越13 7391采用了镁合金机身，屏幕边框采用了窄边框设计。这意味着在相对较小的机身内，仍然被塞入了一块13.3英寸屏幕，并携带戴尔自家的TrueLife LED背光。同时机身最薄处也被压缩到了14.9毫米，就算是小手，从挎包、背包中取出不会有半点压力。

根据戴尔一贯的风格，机身中部的厚度没有刻意削薄，拥有足够的厚度可以给键盘键程、左右两侧的扩展接口留足空间。

全尺寸防泼溅背光键盘在手感上相对XPS系列更软一些，银色配色与C面掌托保持一致。键盘背光则提供了两档亮度和完全关闭可选，鉴于银色配色，指望白天全亮背光下看清楚键盘字符不太靠谱，正确的使用方式仍然是白天手动关闭背光，夜晚打开。

扩展接口配置则根据时下流行的需求提供了1个HDMI 1.4b，1个USB 3.1 Gen1，1个MicroSD读卡器，1个耳机和麦克风音频插口，1个USB 3.1 Type-C且支持DisplayPort视频输出以及USB-PD。

重点就在这个USB 3.1 Type-C接口上。虽然灵越13出于成本的考虑保守的提供了传统的65W电源，但由于这个USB 3.1 Type-C接口本身还支持USB-PD充电协议，这意味着如果手头拥有USB-PD 65W以上的电源和Type-C口的电源线，就能实现给笔记本充电，从而完全放弃原配的电源，甚至可以与主流的手机共用同一个接口。

▲灵越13 7391原配电源

▲第三方USB-PD 65W充电器同样可以满足需求

此外，电源、指纹一体化设计也同样出现在了这款笔记本上，只需要通过Windows Hello录入指纹，下次登录的时候只需要将手指放在上边即可。同时由于电源按键与键盘融为一块，为了防止误触，电源键按下的力度相应有所提高。

但更神奇的仍然是灵越13 7391的屏幕。除了三边窄边框设计，戴尔第一次将名为Lid-Open传感器技术融入收到屏幕边框中。这使得灵越13 7391无论是待机还是完全关机，在打开屏幕的那一刻，Lid-Open传感器均会有所响应，直接进入启动进程。

十代酷睿的火力全开

性能永远是决定笔记本电脑是否升级的重要因素。灵越13 7391最高搭配了酷睿i7-10510U处理器，8GB LPDDR3-2133内存，512GB或者1TB M.2 PCIe NVMe固态硬盘。同时如果选择独立显卡版本，将会搭载一块满血25W TDP版本的NVIDIA GeForce MX250 2GB GDDR5显卡。

其中代号Comet Lake的酷睿i7-10510U采用了4核8线程设定，最高能够睿频到4.9GHz，这意味着即便对比以往同核心同线程的处理器，实际性能也仍然会有所攀升。

这里我们用酷睿i7-8550U、8GB、MX150的同定位笔记本作为陪跑参考，分别使用Cinebench R20、7-Zip、CPU-Z、X265 HD Benchmark进行对比，可以看出无论在单核还是多核性能上，酷睿i7-10510U给出了更好的性能表现。

而在实际的使用中亦是如此，通过使用能压榨出多核性能的Adobe Premiere Pro 2019压制一段多段视频拼接成的10分34秒[email protected]视频，i7-8550U耗时为11分08秒，i7-10510U耗时为7分34秒，快了3分半钟。

同样，在Lightroom Classic批量修改96张Leica SL的RAW格式图片，酷睿i7-10510U要比酷睿i7-8550U快了1分54秒，仅耗时4分36秒。

另外灵越13 7391采用了满血版GeForce MX250，在3DMark的Time Spy以及Fire Strike Extreme中表现如下，通过独显配置，可以加速Ligthroom等专业软件的预览速度，确保操作体验更为流畅。当然，闲暇时用来玩一会诸如LOL的游戏也不会存在压力。

同样，在PCMark 10 Extended项目中，灵越13 7391也获得了1655的成绩。

在全负荷运行的同时，灵越13 7391的散热表现不错，特别是当笔记本屏幕打开到135度角的时候，灵越13 7391的新转轴设计会将机身略微抬起，增加笔记本下方的通风量。同时灵越13 7391也像XPS系列一样，将出风口移至屏幕下方，确保出风口温度能够远离皮肤。

但这并非灵越13 7391散热的全部。在传感器的加持下，灵越13 7391能够感应到所处的使用环境，通过判断是在大腿还是办公桌上工作，笔记本还会对散热模式进行智能调节。

例如放在腿上工作的时候，笔记本风扇转速会有所下降，处理器频率也会相应进行控制。当静止在桌面上时，笔记本则可以马力全开。当然，也可以通过FN+T组合键，手动强行开启极速模式。

从红外线热量分布图来看，灵越13 7391发热集中在屏幕下方以及键盘的中上部，掌托、D面大腿接触的地方能保持凉爽。

▲灵越13 7391 C面

▲灵越13 7391 D面

灵越13 7391的续航能力同样让人满意，在设置一半屏幕亮度，性能模式调节成“更长的续航”，运行PCMark 10现代办公模式，笔记本从97%的电量消耗到19%的电量需要6小时25分钟，这意味着如果全部耗尽电量，笔记本的实际续航表现可以在7小时左右。

值得说明的是，为了维持0.955kg的重量，戴尔给国内灵越13 7391系列搭配的均为45Wh电池，如果有机会牺牲部分重量选配52Wh电池，续航表现还可以更好。

智能笔记本的进行时

你会发现从第十代酷睿公布之后，笔记本轻薄化和智能化有了更明显的加速，灵越13 7391的智能特性在我们使用中也初露头角，无论是智能感知的自适应扇热功能，还是任何状态下翻开笔记本盖子均会响应，灵越13 7391的实际体验正在向智能手机靠拢。

事实上智能化体验早已成为英特尔推进笔记本设计前进计划之一，灵越13 7391上的轻薄化、快速响应、长续航、性能、操控细节也正好符合了英特尔雅典娜计划的部分标准。从时间上来看，雅典娜计划第一波海量新机推出可能要等到明年，但通过戴尔灵越13 7391的表现，笔者看到了明年笔记本新形态的影子。

不能否认，在成本和定价的限制下，不能指望灵越13 7391能做到完美。例如16GB内存选配缺失，只配备传统板砖电源都是遗憾。目前，在推出后仅一个月，戴尔官网就将灵越13 7391的酷睿i5-10210U、8GB内存、512GB固态硬盘、无独显版本下调至5969.98元。