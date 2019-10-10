带你逛一逛伦敦摄政街的苹果Apple Store

苹果在全球开设了超过五百家Apple Store，这些位于不同国家、不同地区的零售店都有一个共同目标，那就是服务当地甚至是来自全球各地的消费者，最终成为消费者与「苹果」对话的桥梁。

为了做到这一点，这些Apple Store很少采用相同的装潢和陈列，店内设计会结合当地的建造风格，做到「入乡随俗」。我们将通过一系列文章，带你逛一逛这些坐落在不同国家的Apple Store，领略不同的「苹果特色」。

今天带大家参观的这家Apple Store位于伦敦摄政街，是全球首批采用新设计风格的苹果零售店之一。

伦敦摄政街苹果店在2016年10月份完成翻新工作，背后的设计团队由时任苹果首席设计师的Jony Ive以及来自Foster + Partners建筑设计所的副总裁Angela Ahrendts组成，新的设计风格提供了一个轻松的环境，同时融入了苹果的新功能和服务，目前这一设计模式已经被推崇到世界上的其他新建Apple Store或者翻新设计当中。

伦敦摄政街的这家Apple Store所处的建筑大楼建于1898年，曾经是维多利亚时代镶嵌细工师Antonio Salviati的工作室，就是他设计了位于温莎的阿尔伯特纪念教堂和伦敦的圣保罗大教堂的精致外装饰，也因为其悠久的历史感，这栋建筑的外立面属于二级历史保护建筑而被修复和保存。

Foster + Partners的建筑师Stefan Behling表示：「摄政街新的苹果零售店是一个新旧的对话——以当代的方式继承了工艺的遗产。这个种满林木的新的大‘城市广场’孕育在历史的肌理中，将自然带入到城市空间。巨大发光天花板到雕塑的石扶手的一切都营造温暖迷人的体验。为每个人在体验苹果不可思议的产品时提供一个安静的背景环境，同时这也是一个充满活力丰富的活动项目。在这里人们可以聚会和合作，最重要的是，这将是超越零售的令人兴奋的体验。」

推开店门，走进店内，首先引入眼帘的是一个高约7米的双层通告大厅，这里也被称为「城市广场」。这样的设计增加了街道的透明度，同时提高了自然光的射入，显著地改善了两层楼之间的视觉联系。

其中的正立面使用的是波特兰石头覆盖的全高拱门，定制的照明面板发射纯净，均匀的白光，并具有吸收环境噪声的能力。值得一提的是，伦敦摄政街苹果店还拥有世界上最长的覆盖了照明灯的发光天花板。

整家Apple Store采用了一种平静舒缓的设计风格，通过使用大量使用石材、木材和水磨石等质地较为温柔的材料，来和建筑所蕴含的历史产生共鸣。

此外，店里还种植了十二棵亚里垂榕(Ficus Ali)，组成了新的「天才林（Genius Grove）」。在这里，游客和消费者可以和店内的店员沟通和咨询，或者向店内的「天才」们寻求帮助。而用来举办「Today at Apple」免费课程的「互动坊（Forums）」则位于座位区的中间，在这里每天都有形式各异的免费课程上演。

通往另一层的楼梯由喷砂面的石头制成，而栏杆看似雕刻在墙上一样，拥有光滑，弯曲和亚光质感的表面，摸起来很舒服。这个石墙和栏杆是由手工艺和CNC机器人制作，并在制造现场干燥组装，以确保每个部件在安装之前完美贴合。

苹果伦敦摄政街店内还设有一间会议室，为应用程序开发人员，数字企业家和其他小型初创公司提供私人、对话和商业合作的场所。