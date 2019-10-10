Uber就这么不被看好？连保险公司都“撤”了

“我们决定不做Uber的保险业务了。”

美国知名专业保险和再保险服务商James River Group詹姆斯河集团(NASDAQ:JRVR)，在10月9日遭遇了最糟糕的一天。截至美国东部时间上午11:30，该公司股价暴跌了22%。实际上，该公司并没有发布惨不忍睹的业绩报告或类似的信息——相反，股价暴跌的原因是该公司决定放弃其最大的客户——Uber。

在当天股市开盘前，该公司表示将取消Uber Technologies Inc（NYSE：UBER）的所有保险单。

忍痛割肉



具体的事情细节是这样的，James River决定终止与Rasier LLC的业务合作关系。Rasier LLC是一家与共享出行行业车主合作的交通网络服务商，它也是Uber旗下的全资子公司。



作为詹姆斯河集团最大的客户，Uber早在2013年就与其开展了相关保险业务，目前詹姆斯河为全美20个州以及波多黎各和华盛顿特区的Uber司机提供保险服务。

在这一领域，Uber也与Farmers Insurance、Progressive和好事达(Allstate)有合作往来。日前Uber表示，未来将在这一市场启用另一家保险公司取代詹姆斯河，但目前还不清楚是哪一家。

詹姆斯河方面提出，所有保单将在适用于大多数上述保险合同的2020年2月29日（到期日）之前，即2019年12月31日取消。该公司还宣布了其超额和盈余线（又称“特殊保险”）部门中，所有与商用汽车业务有关的亏损，其中就包括Rasier LLC的保单。

詹姆斯河做出这一决定的原因显然是在情理之中。根据公司董事长兼首席执行官J. Adam Abram的说法，Rasier LLC的业务盈利状况明显不及预期。事实上，与Uber的业务合作是詹姆斯河营收的重要组成部分，因此，投资者对这一消息感到不高兴并且抛售股票也就不足为奇了。

从决定引发的后果来看，詹姆斯河应该会预计到“撤单”将引发自己股价的暴跌，但是面对亏损，即便忍痛割肉也在所不惜。

在此后的24小时内，这一决定导致多家投行将其股票评级降低。目前只有一家投行表示看好这一举动，并重申了对这家保险公司的看涨立场。

莱利(B. Riley FBR)的分析师将该股评级下调至中性出售，从“中性”下调至“卖出”，并将目标价格从45美元下调至40美元。Sun Trust Robinson Humphrey分析师也下调了该股的评级。该公司分析师表示：“亏损的波动性非常大，同时我们认为詹姆斯河对其未来业绩的担忧，最终促成了管理层终止合作关系的决定。”

只有JMP Securities的分析师马修·卡莱蒂重申了跑赢大盘的评级和50美元的目标股价。他认为这家保险公司正在削减一项未达到利润目标的多余业务。

吊诡气氛

在这次“保险撤单”举措的背后，外界看到的不仅是一家保险公司对亏损业务的无奈，也能看到资本市场的暗潮涌动。

詹姆斯河的大股东是全球知名的对冲基金D. E. Shaw，而该公司的第二大股东则是高盛公司（Goldman Sachs）。早在2013年Uber与詹姆斯河集团开展保险业务时，就显露了借此与高盛拉近关系的诉求。

2014年，Uber开始聘用高盛发行自己的可转换债券，而在2019年5月Uber公司IPO时，高盛正是主要承销商之一。

如果说高盛对于詹姆斯河终止和Uber的保险业务完全不知情，谁能相信。

从业务范畴来看，Uber方面曾对詹姆斯河的保险范畴有过介绍：当车主个人的汽车保险拒绝赔偿时，该公司的保单将负担这笔费用。也就是说，在Uber平台接单的私家车主，在运营中如果发生事故或造成乘客受伤或撞伤他人，很可能会不被常规保险公司受理，相关的理赔往往都是由詹姆斯河集团来承担。

据相关资料显示，在2013年开展该业务之前，詹姆斯河的交通网络保险业务仅为170万美元。而与Rasier LLC开始合作后，仅在2013年的前九个月，保险费收入就达到1870万美元。

但是分析人士指出，即便目前Uber的相关保险费用支出可能会达到每年2.5亿~3亿美元，但是相关保险费用对于詹姆斯河来说依然是捉襟见肘。外界对Uber的批评声音之一，就是Uber没有为日益增多的平台接单车主提供足够的保险支持。

或许是出于对Uber共享出行业务的未来极度看衰，JMP Securities的分析师这样总结：“Uber的业务没有足够的利润来继续推动合作的前进。尽管取消Uber的3亿美元净保费收入，可能将导致詹姆斯河集团2020年每股的收益减少，但我们认为，由于快速增长的核心业务利润要高得多，这次举动引发的负面影响将是短暂的。”

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：秦军，IT之家获授权转载。