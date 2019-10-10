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真·NG：13架波音737 NG因出现裂缝被停飞

2019-10-10 20:21:47来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家10月10日消息 据央视财经消息，10月9日，美国西南航空公司，巴西戈尔航空公司宣布停飞旗下总计13架波音737 NG客机。美国西南航空公司表示，涉事的波音737 NG客机经工作人员进行检修时，被发现机翼和机身连接处有裂缝。

目前，除了美国西南航空公司已确认停飞旗下两架美国波音公司的737 NG客机，巴西第二大航空公司、巴西戈尔航空公司则停飞了11架该型号客机。这两家航空公司都是波音737系列飞机的主要客户，包括737 NG和已被全球停飞的737 MAX。此前，美国联邦航空局曾下令对该型号飞机进行紧急检查。美国联邦航空局表示，这种裂缝可能会“给飞机结构完整性造成负面影响，造成飞机失控”。 

波音公司9日表示，对737 NG客机存在裂缝问题而给航空公司造成的影响深表遗憾，正积极与航空公司的客户合作采购零部件，制定维修和更换计划并提供技术支持。

百科资料显示，波音737 NG（Next Generation，下一代）包括737-600/700/800/900，推出于1997年，是第二代737（737-300/400/500）的改进型，很多系统（比如加入“玻璃驾驶舱”，更新航电等）都有所改进，更易于维护、故障率更低、更经济，实用。飞行员工作难度/强度也大幅降低。

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关键词：波音737 NG裂缝

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