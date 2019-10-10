电子客票来了！广西将进入无纸化火车票时代

IT之家10月10日消息 随着铁路电子客票应用试点范围的扩大，自10月12日起，广西沿海高铁开始实施电子客票应用试点。

什么是电子客票？

电子客票是电子数据形式体现的铁路运输合同，意味着已经彻底没有“取票环节”，铁路部门不再出具纸质车票。

▲电子客票动态二维码

现有的铁路旅客车票，为红色条码票和蓝色磁介质车票两种，均采用实名制，集铁路旅客承运合同凭证、乘车凭证、报销凭证等功能于一体，旅客需凭车票乘车。

实行电子客票，就是将纸质车票承载的旅客运输合同凭证、乘车凭证、报销凭证功能相分离，依据有关法律条文规定，以电子数据作为铁路旅客承运合同凭证，推进乘车凭证无纸化和多样化，报销凭证逐步电子化。

此次电子客票试点有哪些？

此次试行电子客票服务的范围设在南宁东、钦州东、合浦、北海、防城港北5个车站（试点站），以及发站、到站均在试点站范围内运行的所有“D、G”字头动车组列车。

若旅客所乘动车组列车的上车站和下车站均为上述5个车站任意车站时，购买的动车组列车车票属于电子客票；若旅客所乘动车组列车的上车站或下车站任意一个不在试点范围内，仍按原有购票方式购票乘车。

电子客票怎么用？

实行电子客票后，旅客购票、检票、乘车等流程都将更加方便快捷。

在购票环节，通过12306.cn网站（含“铁路12306”手机APP，下同）购票的旅客，可自行打印或下载购票信息单；通过车站售票窗口、自动售票机、铁路客票代售点购票的旅客，铁路部门提供购票信息单，并请旅客当场核对信息；旅客如需接收列车运行变更信息，可在购票时向工作人员提供或自行录入手机号码。购票信息单仅作为旅客购票的信息提示，不作为乘车凭证。

在进出站环节，12306.cn网站注册用户，通过12306手机APP成功完成人脸身份核验的旅客，购买电子客票后可凭12306手机APP生成的动态二维码，通过安装有动态二维码识读装置的自助通道扫码进、出站。

旅客持中华人民共和国居民身份证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证等可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过自助闸机完成实名制验证、进出站检票手续；旅客持户口本等不可自动识读证件时，可凭购票时使用的乘车人有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。

在乘车环节，旅客须按购票信息显示的车厢号和座位号就坐，遇列车工作人员查验车票时，旅客应出示购票时使用的有效身份证件原件。

如需改签、退票，使用电子支付方式购票且未打印报销凭证的旅客，可通过12306.cn网站或车站指定窗口办理改签、退票手续；使用现金方式支付或已打印报销凭证的旅客，须到车站指定窗口办理。

如需报销凭证，可于开车前或乘车日期之日起30日内，凭购票时使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口（含自动售取票机、代售点窗口）打印；超过30日的，可联系铁路12306客服中心办理。