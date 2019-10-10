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拼多多与褚橙战略合作，用户可通过专享价预定褚橙

2019-10-10 20:28:16来源：网易科技作者：一橙责编：骑士评论：

10月10日消息，今日在云南龙陵“褚橙×拼多多”战略发布会上，拼多多与褚橙达成战略合作协议。10月11日12时起，多多果园的用户在抽到“褚橙树种”，并在线上浇水施肥完成栽种之后，将收到5公斤免费包邮的褚橙基地直供实物褚橙，用户也可通过专享价预定褚橙。拼多多副总裁威海还介绍，平台后续还将上线褚橙旗下的“云冠橙”，助力褚橙形成新的产品线。

“多多果园是拼多多在‘多乐趣’维度上的一个初步尝试，2019年一季度日活比年初增加了1100万，日活跃用户达到了5000多万，每天送出的免费水果远超100万斤，目前仍在保持高速增长”，拼多多副总裁威海在发布会上称，此次与褚橙的战略合作，是两个同样重视新农业和数字化，同样重视“物质与精神双重消费”的现代企业的相遇，“必将产生深刻持久的化学反应”。

据拼多多农业农村研究院常务副院长狄拉克介绍，拼多多目前已经成为中国最大的农产品上行平台之一，预计2019年农产品上行规模将超过1200亿元。前不久的农货节期间，拼多多平台的农产品订单超过1.1亿笔，其中七成销往了一二线城市。

发布会上，褚时健先生独子褚一斌提出，将逐步推动企业上市。他表示，“上市企业收入要稳定、可控、有规划性，就像父亲所说，一定要对公众投资者有可靠交待”。

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关键词：拼多多

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