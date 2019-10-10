榜单第一位，华为Mate 20 X音频DxOMark详评

IT之家10月10日消息 专业评测机构DxOMark今日推出了手机音频评分系统DXOMARK Audio，并公布了部分机型的DXOMARK Audio得分。此外，DxOMark还公布了华为Mate 20 X的音频详评。华为Mate 20 X以75分位列DxOMark Audio总体排名第一位。在“播放”和“录制”两个子项目中，华为Mate 20 X分别以76和70分排在第一位。

以下为DxOMark针对华为Mate 20 X的详细音频评测：

华为Mate 20 X是广受欢迎的华为Mate 20手机系列的大屏机型，并且被设计为一款超强多媒体手机，在我们的音频测试中，其出色的成绩肯定了这一定位。Mate 20 X具有双扬声器，专用麦克风上提供有源消声功能，是录制和播放各种音频的绝佳选择。

我们将Mate 20 X放入DXOMARK Audio一系列严格测试中，使用内置麦克风录音，并通过内置扬声器回放音频，以测量其性能。在本评测中，我们将仔细分析它在各种测试和几种常见用例中的表现。

音频规格：

• 一对对称扬声器

• 3.5毫米耳机插孔

• 使用专用麦克风的有源消声

关于DXOMARK Audio测试：为了在我们的智能手机音频评测中进行评分和分析，DXOMARK工程师执行了各种客观测试，以及在受控的实验室条件下进行了20多个小时的感知评估。本文旨在彰显最重要的测试结果。请注意，我们仅使用设备的内置硬件和默认应用来评测播放和录制性能。

测试摘要

在我们音频测试中，华为Mate 20 X在我们所有测试过的安卓手机中拿下最高分（75分），胜过三星S10+ 10分，比Note 10+高出9分。在这些测试过的安卓手机中，只有它的测试成绩高于苹果的大屏iPhone XS Max，但两者只有一分之差而已。

Mate 20 X在播放电影和音乐时表现特别出色，在这些用例中得分远高于我们测试过的其他任何手机。在我们测试过的安卓手机中，它也是得分最高的产品，但其分数低于iPhone XS Max和iPhone 11，在游戏中的表现也不太出色。

▲测试华为Mate 20 X电影音频质量

它具有一流的音调再现和出色的声音力度，为其优异的播放得分定下了基调。在播放的各个测试项目中，华为Mate 20 X仅在音损测试中没有名列前茅，而在高音量收听时，声音失真的问题也拉低了它的分数，仅拿下79分。

在录音方面，Mate 20 X也是我们最受好评的手机之一，以70分的成绩击败了其他安卓手机，包括三星S10+、Note 10+，以及iPhone XS Max。这主要是因为，在我们迄今测试过的手机中，它是会议录音质量方面表现最佳的手机；在诸如语音备忘录、视频和音乐会录音等其他用例中，它的得分也名列前茅。

各项测试分数说明

在DXOMARK Audio测试中，Mate 20 X的总体得分为75分，此得分来自播放和录音得分，以及这两个类别下每个测试项目的个别得分。在本节中，我们将仔细探讨每个测试项目的音频质量的评分，并分析这些得分对用户的意义。

播放

• 音色



Mate 20 X的播放得分为76分，这主要归功于它在音色测试时的杰出表现，拿下了77分，令人印象深刻，因为该手机在我们测试的整个频率范围内都能出色地再现音调，在低音再现方面特别出色。

但我们在测试中发现了一个问题：从小音量（设置1-9）调到大音量（设置10-15）时，其音调不太一致。除此以外，音调平衡在我们测试各种音乐曲目和电影原声时都非常出色。不过平衡在游戏时表现不佳，而且音量依赖性在该用例中更为明显。从下图可以看出，与iPhone XS Max一样，Mate 20 X在超低频率播放也表现出色：

• 力度

与其他结果一致的是，Mate 20 X具有很好的声音力度、良好的冲击力和低音呈现，这是其中的两个亮点。不过，改变音量时力度不一致，从而拉低了它的力度分数（75分）。它在游戏时的表现也无法与其他用例相提并论，在我们测试过的手机中，也不是最好的。

▲力度良好

• 空间感

Mate 20 X在播放音乐和播放电影时能很好地保留声源位置，它尤其具有非常宽广的声场，可以在聆听复杂的音频源时提供更逼真的体验。平衡也不错。这些特质的效果如下所示：

▲空间平衡良好

▲空间宽广度差

• 音量

总的来说，Mate 20 X在我们的音量测试中表现良好，得分为70分，领先于其他我们测试过的安卓机型却落后于苹果。但是，音量一致性仍有改进的空间，因为在增大或减小音量然后又回到原始水平时，它的响度并不一致。它可以达到的最小音量也有些令人失望，这一问题在测试合成信号时最为明显。下图显示了各种音量设置对输出响度的影响:

• 音损

Mate 20 X在播放音频时产生了异常的失真，从而拉低了音损得分。特别是高音量下的频谱失真导致许多音损的产生。所以导致了它在音损项目中只有79分（是所有第一轮测试设备中最低分）。有趣的是，将手机颠倒横放时，其表现比标准横向模式（按钮在顶部）更好。

▲失真控制得很好

录制

• 音色

在我们的测试范围中，Mate 20 X从频谱低端到大约17kHz都能出色地再现自然的声音，因此在音色方面从从容容地拿下优异的成绩（78分）。不过，在低音响应方面，Mate 20 X还需要努力一点方能达到顶级手机的水平（例如三星Galaxy S10+）。此外，用主摄像头录制视频时，声音有时听起来有太小。

▲自拍视频频率响应曲线

• 力度

Mate 20 X的录音很好地表现了音频源的声音包络，成为在力度项目中拿下了最高分（68分）的手机之一，但语音备忘录录音的信噪比还有些改进的空间。

• 空间感

Mate 20 X很好地隔离了声源，在空间感项目中拿下68分，但与我们测试过的最佳手机相比，其方向性仍有改进的空间。有别于大多数其他手机，华为Mate 20 X使用立体声麦克风进行语音备忘录音，堪为改变传统游戏规则的一大创新。它可以提供令人印象深刻的准确音量和宽广的声场，并可以准确呈现这一用例的声源距离。

我们将使听众听到声音位置的能力称为“可定位性”，此比较图对可定位性提供了说明：

▲空间定位良好

▲空间方向性有待提高

• 音量

Mate 20 X的录音很好地保存了我们所有用例的原始声源音量，但是，较高的音量会产生过多的谐波失真，从而降低录音质量。

下图是我们的测试结果，测量单位是LUFS (满量程响度单位) ; 值得注意的是低于-24 LUFS的结果是不可接受的。

• 音损

总体而言，Mate 20 X的录音非常清晰，没有过多的音损，在我们迄今测试过的所有手机中拿下了最高的音损分数（70分），但仍然有些改进的空间，特别是在我们的音乐会录音用例中，人声和低音有些失真和削波。在户外录制人声时，视频录音也有一些失真。

在我们的遮挡测试中，还可以听到轻微的手指噪声，如下所示：

▲遮挡音损得到良好控制

• 背景

不同于录音的其他方面，Mate 20 X在我们的背景测试中表现不佳，拿下54分，打败了所有我们测试的安卓机型，但还是落后于测试的两台苹果机型。例如，录制语音备忘录或自拍视频时，背景声音太突出了，这是因为Mate 20 X的方向性较差，因此在麦克风导向方面表现不佳，所以您难以在背景中清晰地听到自己的声音。不过背景声音非常清晰，几乎没有音损：

▲背景音损得到了很好的控制

▲背景方向性差

结论：

华为Mate X在音频录音和播放方面的总体表现比我们测试过的任何其他安卓手机都要好，非常符合其强大多媒体手机的定位。它的成绩甚至比杰出的Apple iPhone XS Max高出了一分。

它在我们的所有用例中的得分都很高，包括音乐会、视频、会议和语音备忘录录音，不过，改善麦克风的方向响应将可以提高语音备忘录录音的质量，让人在背景噪声中更容易分辨出录制的人声。

此外还有一件奇事值得一提：纵向放置手机时，在音乐播放器的界面上无法完全浏览音乐目录，这虽然没有直接影响声音的表现但确实与用户体验有关。